Sambil Menikmati Sunset, Darius Sinathrya ke Donna Agnesia: I Love You Today, Tomorrow and...

JAKARTA - Berlibur bersama ketiga anaknya untuk menjelajah alam tak membuat Darius Sinathrya kehilangan momen berdua dengan sang istri, Donna Agnesia. Kalimat romantis bahkan diungkapkan oleh pria kelahiran Swiss, 21 Mei 1985 itu. Hal ini bisa dilihat jelas dari unggahan foto dalam akun pribadinya, @darius_sinathrya.

Di salah satu foto yang dibagikan, Darius dan Donna tampak sedang menikmati momen saat matahari tenggelam menuju malam. Sambil saling memandang, tatapan pasangan suami istri yang meniikah sejak 2006 ini seolah menggambarkan rasa cinta dan kasih sayang yang begitu dalam antar keduanya. Hal tersebut juga dituliskan di caption foto yang diunggah, menunjukkan kesetian Darius terhadap sang istri.

"I love you today, tomorrow and until my last breath.. #youandme #ddjourney #love #couple #moment #sunset," bunyi caption.

Keluarga kecil Darius dan Donna Agnesia memang dikenal romantis dan kompak di berbagai kesempatan. Gosip tak sedap hampir tak pernah menghampiri keduanya selama berumah tangga.

Sementara itu foto-foto kebersamaan Darius, Donna Agnesia, dan ketiga anaknya juga bisa terlihat di laman instagram mereka. Di kesempatan kali ini, pasangan suami istri tersebut terlihat ingin putra-putrinya dekat dengan alam dan menikmati ciptaan Tuhan yang selama ini cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

Bermain pasir dan ombak adalah bagian dari aktivitas Lionel Nathan Sinathrya, Diego Andres Sinathrya, dan Quinesha Sabrina Sinathrya selama berlibur. Mereka terlihat begitu menikmati saat berlibur di Pulau Batu, Berlayar, Belitung.