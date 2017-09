Yuk, Kenalan dengan Adik Hamish Daud yang Cantiknya Tak Kalah dari Raisa

JAKARTA - Pasangan suami istri, Hamish Daud dan Raisa Andriana masih saja menjadi sejoli yang hangat diperbincangkan oleh publik. Beberapa fakta terkait keduanya terus dikulik di antaranya adalah orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Salah satu hal baru yang belum diketahui orang kebanyakan adalah tiga wanita cantik yang lebih dulu dekat dengan pria berkebangsaan Australia ini sebelum akhirnya jatuh ke pelukan Raisa.

Mereka adalah Tarita, Gaia, dan Karima yang merupakan adik kandung Hamish Daud. Kecantikan paras tiga dara ini tak kalah dari Raisa, dan bisa dilihat dari akun Instagram @andaws.

"Slumber party before the big day! @hamishdw little sisters full team πŸ’™. Tarita (left) & Gaia (right) makeup by me. Karima (center) makeup by @yayihanoum," bunyi caption pada foto yang diunggah. Penasaran dengan mereka?

Berikut sekilas identitas tiga adik kandung Hamish Daud:

1. Tarita Weber

Dia adalah adik tertua aktor berusia 33 tahun ini. Tak hanya wajahnya yang kalem, Tarita ternyata juga sangat koperatif di setiap kesempatan termasuk ketika bersinggungan dengan orang baru. Saat wajahnya dirias oleh makeup artist dalam pernikahan sang kakak, tak pernah ada protes yang terlontar darinya.

"Si paling pasrah di makeupin, selalu jawab "it's up to you, i trust your judgement" setiap ditanya preference. She's the sweetest!" tutur Gyanda Agtyani, make-up artist.

2. Karima Weber

Adik kedua Hamish Daud bernama Karima Weber yang juga tinggal di pulau Dewata, Bali bersama dua saudara kandung lainnya. Soal wajah, ia tak kalah cantik dari perempuan yang menjadi kakak iparnya per 3 September kemarin. Dari penuturannya, bisa dilihat bahwa Karima sangat senang ketika bintang film Critical Eleven itu menemukan pasangan yang dirasa serasi untuknya.

"Ah benar-benar pasangan yang serasi!!! Aku ikut bahagia kakak menemukan seseorang yang sama jahilnya denganmu," ujarnya.

3. Gaia Weber

Berbeda dari dua kakaknya, Gaia yang merupakan saudara bungsu Hamish Daud ternyata tak suka mengandalkan make-up demi tampil cantik. Ia hanya menggunakan alat bantu make-up di acara-acara tertentu. Tak hanya itu, otak Gaia juga sangat cerdas. Kabar yang beredar, Gaia merupakan lulusan University of the Arts, London, Inggris.