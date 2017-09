FOTO: Tak Kalah Cantik, 3 Adik Hamish Daud Ini Sanggup Saingi Raisa

JAKARTA – Gen tampan dan cantik tampaknya memang sudah mengalir dalam darah keluarga besar Hamish Daud. Tak hanya Hamish yang tampan dan enak dipandang, tiga adik perempuannya juga ternyata sangat cantik dan tak kalah dari Raisa.

Publik mungkin selama ini hanya familiar dengan ketampanan Hamish yang sudah sering muncul di layar kaca. Tapi yang terlewatkan oleh mata publik adalah tiga adik bule Hamish, yakni Tarita, Gaia, dan Karima Weber.

Kecantikan Tarita, Gaia, dan Karima tentu saja pertama kali diketahui publik saat pernikahan Hamish dan Raisa pekan lalu. Dalam sejumlah kesempatan, ketiganya terlihat berfoto bersama dengan kakak dan kakak ipar mereka.

(Baca Juga: 5 Pilihan Lagu Raisa Buat Kamu yang Lagi Galau)

(Baca: Juga: Jalani Proses Siraman, Cantiknya Raisa Rupanya Turunan sang Ibunda)

Seperti dipamerkan Gaia di Instagramnya, ia bersama Karima dan Tarita tampil cantik mengenakan kebaya ungu saat akad nikah Hamish. Sementara ketika resepsi, kakak beradik ini tampil anggun dalam balutan gaun warna peach.

Ada juga foto-foto yang diambil di malam sebelum pernikahan. Di foto tersebut, Gaia, Karima, dan Tarita tampil kembar mengenakan baju tidur warna biru motif bunga-bunga. Ketiganya terlihat cantik di atas ranjang dengan sprei dan bantal putihnya.

Menurut make-up artis Gyanda Agtyani, saudari-saudari Hamish memang cantik alami. Tanpa mengenakan make-up pun, Gyanda menyebut jika tiga bersaudara itu sudah terlihat cantik.

“Tarita, saudara tertua. Si paling pasrah di-makeup-in. Selalu jawab, ‘It’s up to you. I trust your judgement,’ setiap ditanya preference. She’s the sweetest,” cerita Gyanda lewat sebuah postingan di Instagram.

Ia juga bicara tentang Gaia. “Adik perempuan Hamish Daud yang manis. Dia tak pernah memakai make up di daily basis jadi aku hanya memberi riasan di sana sini sedikit hanya untuk membuatnya terlihat lebih terpoles. Senang karena dia menyukai penampilan full make up pertamanya,” tulis Gyanda.

Kecantikan Gaia, Tarita, dan Karima ini langsung menyihir netizen yang melihat foto mereka. Netizen tak henti-hentinya memuji kecantika Gaia, Tarita, dan Karima.

“They are gorgeus genetically. But the left one’s kebaya should’ve been more fitted,” komentar @febrianadhapsari.

“Adiknya Hamish cantik-cantik nian,” puji @upyprianty.

“Cantik sekali adik-adiknya Hamish,” tambah @eonni_yenni.