Salah Sebut Nama Ronan Keating, Rapper Stormzy Habis Dicibir Warganet

LONDON - Seorang rapper asal Inggris, Stormzy berhasil mendapat penghargaan GQ Man Of The Year Awards 2017 pada kategori Solo Artist of the Year. Pada saat diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan di hadapan para musisi yang hadir. Dirinya mengatakan sangat senang, dan bisa bertemu banyak idola, salah satunya anggota Boyzone yaitu Ronan Keating.

"Saya sangat beruntung berada di sini. Di sebuah ruangan yang penuh dengan begitu banyak penyanyi legendaris. Saya mendapatkan selfie dengan Ronan Keating, apakah Anda iri?," kata Stormzy, setelah mengaku bahwa dirinya tengah sedikit mabuk minuman.

Usai acara tersebut yang berlangsung di Tate Modern Selasa 5 September 2017, Stormzy langsung menyapa Ronan Keating lewat Twitter. Inti dari kicauannya itu, bahwa dirinya sangat senang bertemu dengan Ronan Keating bahkan bisa berfoto bersama. Namun ada sedikit keliruan dalam tulisan Stormzy, yaitu penyebutan nama yang seharusnya Ronan Keating malah Ronan Keaton.

Tapi lucunya bukan menegor Stormzy yang salah menuliskan naman lengkapnya, Ronan justru membalas kicauannya dengan ramah. "Nice to meet ya Man," tulisnya.

Akibat salah penulisan nama, dirinya langsung mendapat kritikan dari teman-temannya di Twitter. Hingga pada akhirnya Stormzy sadar bila salah tulis.

Salah satu personel Westlife, Brian McFadden juga ikut mengomentari kesalahan Stormzy dalam pencantuman nama. Dia menuliskan,"Apakah masih ada hubungan saudara dengan Michael Keaton?,"