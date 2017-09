Gavin O'Connor Resmi Ditunjuk Jadi Sutradara Suicide Squad 2

LOS ANGELES – Warner Bros. kembali mengumumkan nama sutradara baru untuk menangani film sekuel Suicide Squad. Sebanyak dua nama sutradara telah batal menukangi film geng para penjahat DC Comics tersebut.

Adalah Gavin O’Connor yang kini akan menduduki posisi yang telah ditinggalkan oleh Mel Gibson dan Jaume Collet-Serra. O’Connor sendiri dikenal sebagai sutradara yang mengarahkan Ben Affleck ketika bermain dalam film The Accountant.

Dilansir The Hollywood Reporter, Kamis (7/9/2017), Mel Gibson sebenarnya menjadi orang pertama yang ditunjuk oleh WB untuk menggarap proyek ini. Namun karena satu dan berbagai hal ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu pilihan jatuh kepada sutradara film thriller The Shallows, Jaume Collet-Serra. Sayangnya, Collet-Serra lebih memilih untuk berlabuh ke Disney dan menggarap film Jungle Cruise.

Suicide Squad pertama yang dirilis di tahun 2016 disutradarai oleh David Ayer. Dalam film pertamanya, beberapa penjahat nomor satu DC Comics ditampilkan, yakni Deadshot, Harley Quinn, Joker, Captain Boomerang, dan Killer Croc. Ayer sendiri saat ini sedang mengembangkan cerita Gotham City Sirens bersama pemeran Harley Quinn, Margot Robbie. Warner Bros. memang sedang memfokuskan diri untuk mengembangkan cerita-cerita penjahat wanita dari DC Universe.

Sementara untuk jadwal syuting sendiri, Suicide Squad 2 dipastikan akan menemukan kendala besar. Pasalnya, beberapa pemain inti mereka saat ini sedang berada di dalam jadwal yang padat. Sebut saja Will Smith yang kini tengah syuting untuk film Aladdin, Margot Robbie sedang syuting film Mary Queen of Scots, dan Jared Letto yang baru meluncurkan single baru bersama bandnya, 30 Seconds to Mars.

Nama sutradara O’Connor memang masih terbilang jarang di dengar di industry film Hollywood. Filmnya bersama Natalie Portman yang berjudul Jane Got a Gun bahkan tidak mendulang kesuksesan secara finansial. Film tersukses yang pernah digarapnya adalah The Accountant, yang juga bekerja sama dengan Warner Bros. Film tersebut menghasilkan uang sebesar USD86 juta di pasar domestic.