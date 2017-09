Mengharukan! Lee Jong Suk Berhasil Cegah Aksi Bunuh Diri Suzy Bae

SEOUL – Drama 'While You Were Sleeping' yang dibintangi Suzy Bae dan Lee Jong Suk membuat penasaran penggemarnya. Dalam cerita, Suzy Bae melakukan aksi bunuh diri dan Jong Suk pun menolongnya.

Drama yang dimainkan Suzy Bae dan Lee Jong Suk merilis video trailernya. Video yang berdurasi 15 detik ini, memperlihatkan pertemuan mengharukan Suzy Miss A dan Lee Jong Suk.

Mengutip Soompi, saat bertemu Suzy melakukan aksi bunuh diri. Hingga Jong Suk pun menolongnya. Dari pertemuan tersebut Jong Suk dan Suzy saling mengenal dekat.

Suzy pun memiliki firasat buruk kepada Jong Suk. Maklum saja, Suzy memiliki kemampuan melihat masa depan melalui mimpi. Firasat tersebut membuat Suzy semakin dekat dengan Jong Suk.

Trailer ini pun ditutup dengan adegan Jong Suk yang mencium Suzy. Tentunya, adegan inilah yang sangat ditunggu oleh penggemarnya.

Seperi diketahui, drama 'While You Were Sleeping' akan memiliki genre fantasi romantis. Drama ini bercerita tentang seorang jaksa Jeong Jae Chan (Lee Jong Suk) bertemu dengan seorang wanita Nam Hong Ju (Suzy) yang bisa melihat masa depan melalui mimpi. Mereka berdua bekerja sama agar hal buruk dalam mimpi tersebut tidak terjadi.

Jeong Jae Chan adalah seorang jaksa yang pintar namun tidak pernah tersenyum, ia hanya bersikap lembut kepada sang adik (Kim Min Jae). Jeong Jae Chan memiliki masa lalu rumit dimana ia selalu mendapat peringkat rendah di sekolah, sang ayah memberikan kepercayaan kepadanya dengan memberikan uang 10,000 Won jika nilainya naik.

Namun Jae Chan menyalahgunakan kepercayaan sang ayah dengan memanipulasi nilai hingga membuat sang ayah tidak percaya lagi kepadanya. Hidup sukses sebagai jaksa dan ingin mendapat pengakuan dari Senior, namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Nam Hong Ju, wanita yang tidak ingin ia dekati.

Nam Hong Ju, wanita yang tinggal di depan rumah Jeong Jae Chan. Ia memiliki kekuatan bisa melihat masa depan melalui mimpinya. Awalnya Hong Ju memiliki banyak penghargaan atas pekerjaannya, namun semenjak ia melihat masa depan dan mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya, Hong Ju memutuskan untuk tinggal dirumah dan menghindari masa depan tersebut. Tetapi ia bermimpi mengenai Jeong Jae Chan dan melihat bahwa Jeong Jae Chan dapat membantunya merubah masa depan.

While You Were Sleeping' rencananya tayang pada slot Rabu-Kamis dengan sistem pra produksi dan akan tayang pada 27 September mendatang. Demikian ditulis situs Sindonews.

