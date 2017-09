Song Joong Ki Akan "Hadir" di Ajang Korea Indonesia Film Festival 2017

JAKARTA - Ajang Korea Indonesia Film Festival (KIFF) kembali digelar tahun ini. Yang membuat KIFF 2017 tak boleh dilewatkan adalah karena aktor tampan Song Joong Ki akan "hadir" dalam acara yang digelar dari 14 hingga 17 September itu.

(Baca Juga: Bintangi Film Korea, Joe Taslim Tak Mau Bikin Indonesia Malu)

(Baca Juga: Daebak! Joe Taslim Masuk Radar Pencarian Aktor di Film Korea)

Tapi, jangan keburu senang dulu. Joong Ki tak akan hadir dalam bentuk fisik, melainkan hanya tampil dalam salah satu film yang diputar di KIFF 2017. Film terbaru Joong Ki, yakni Battleship Island termasuk dalam daftar 14 film yang akan diputar selama empat hari penyelenggaraan KIFF.

14 film yang akan diputar di KIFF 2017 nanti terdiri dari 11 film Korea dan 3 film Indonesia. Sweet 20 yang diadaptasi dari film Korea berjudul Miss Granny, menjadi salah satu perwakilan Indonesia di KIFF nanti.

Sementara untuk dari film Korea, ada beberapa film yang baru pertama diputar di Indonesia lewat KIFF 2017. Mereka adalah A Day, Dongju; The Portrait of A Post, dan Anarchist from Colony. Film-film lama seperti Assassination dan The Admiral: Roaring Currents juga akan kembali diputar di KIFF 2017.

(Baca Juga: Ganteng saat Tidur, Joe Taslim Dinilai Mirip Song Joong Ki)

(Baca Juga: Joe Taslim Diincar Produser Film Laga Korea Selatan untuk Bintangi Sekuel "Legend")

Penyanyi sekaligus aktor Morgan Oey yang bermain di Sweet 20 ditunjuk sebagai representatif KIFF 2017. Karena Sweet 20 merupakan film adaptasi Korea, maka Morgan sebagai pemain utamanya dianggap pas sebagai bintang KIFF 2017.

"Tahun ini kita ada Morgan. Filmnya juga kita tayangkan. Kenapa Morgan? Karena Sweet 20 juga merupakan adaptasi dari film korea, Miss Granny" jelas perwakilan CGV Indonesia di konferensi pers KIFF 2017 di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017).



(Foto: Panitia Korea Indonesia Film Festival)

Morgan merasa bangga bisa mendapat kehormatan tersebut. Apalagi ia juga mendapat penghargaan atas capaian fantastis Sweet 20 yang ditonton lebih dari 1 juta penonton di bioskop.

"Speechless," kata Morgan singkat.

KIFF merupakan acara tahunan yang digagas oleh Kedutaan Besar Korea dan Korean Cultural Center Indonesia (KCCI). Tahun ini, KIFF 2017 digelar sekaligus untuk merayakan 44 tahun kerja sama Indonesia dan Korea.

Sayanganya, KIFF 2017 tak akan dimeriahkan oleh aktor atau aktris Korea. Di tahun-tahun sebelumnya, KIFF selalu mengundang artis Korea sebagai bintang tamu seperti Park Bo Young dan Lee Kwang Soo.