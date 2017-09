Yuk Kenalan dengan 3 Karakter Penting di Film Horor IT

LOS ANGELES – Saat ini bioskop seluruh dunia tengah dilingkupi suasana mencekam karena teror badut Pennywise di film IT. Diangkat dari novel best seller karya Stephen King, IT sejak awal sudah dinanti-nantikan penayangannya.

IT disebut-sebut sebagai film horor paling mencekam 2017 ini. Alur cerita, gambaran lokasi syuting, dan tentunya penampilan sang badut penuh teror Pennywise membuat IT menjadi film horor paling ditunggu.

Stephen King sebagai pencipta IT dan karakter-karakter di dalamnya sendiri sudah melontarkan pujian sejak awal pemilihan pemain. Menurut Stephen King, tim produksi berhasil memilih sosok-sosok yang sesuai dengan deskripsi karakter ciptaannya.

Bagi pecinta film horor Tanah Air, IT sudah dapat ditonton di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Sebelum nanti menonton IT di bioskop, ada baiknya berkenalan dulu dengan beberapa pemain dan karakter IT yang dipuji oleh kreatornya.

1. Bill Skarsgard sebagai Pennywise

Skarsgard punya beban berat untuk menghidupkan karakter Pennywise yang berbeda dari Tim Curry. Tapi, magically, aktor Swedia ini berhasil menciptakan kembali karakter badut Pennywise yang tak kalah menakutkannya di banding era Tim Curry. Skarsgard secara gemilang tampil total sebagai Pennywise dan menyebar teror, tak hanya bagi Loser Club, tapi juga penonton di seluruh dunia.

2. Jaeden Liedeberher sebagai Bill Denbrough

Bill Denbrough adalah pemimpin di Losers Club. Walaupun sering tergagap-gagap saat bicara, tapi Bill adalah yang paling karismatik dan tampan dalam grup tersebut. Jaeden Liedeberher secara fantastis bisa memperlihatkan bagaimana Bill yang semakin gagap setelah adiknya, George meninggal, tapi juga makin karismatik dan tak takut membela keadilan, yang membuatnya dihormati rekan-rekannya di Losers Club.

3. Sophia Lillis sebagai Beverly Marsh

Sophia Lillis cukup beruntung karena bisa terpilih menjadi pemeran Beverly Marsh, satu-satunya anak perempuan di Losers Club. Sebagai the one and only perempuan di Losers Club, Beverly diceritakan tak mau kalah dari teman-teman laki-lakinya dan selalu semangat untuk melakukan petualangan. Diam-diam, Beverly menyimpan perasaan spesial untuk Bill Denbrough, pemimpin Losers Club yang tampan dan penuh kharisma.