Sutradara Star Wars Ungkap Sosok Jedi Terakhir di The Last Jedi

LOS ANGELES – Fans tak perlu menunggu hingga penayangan Star Wars: The Last Jedi pada 15 Desember 2017 nanti untuk bisa mengetahui siapa sosok Jedi terakhir yang menjadi misteri. Sutradara Rian Johnson telah membocorkan sendiri siapa sosok yang dipertanyakan itu.

Menurut Johnson, tebakan fans tentang siapa Jedi terakhir yang masih jadi misteri sudah tepat. Johnson mengatakan bahwa, seperti tebakan fans selama ini, sosok Jedi terakhir tak lain dan tak bukan adalah Luke Skywalker.

“(Jawaban) itu adalah di pembukaan The Force Awakens. Luke Skywalker, saat ini, adalah Jedi terakhir,” kata Johnson seperti dikutip New York Daily News dari New York Times, Kamis (7/9/2017).

Johnson melanjutkan, “Selalu ada ruang gerak di film-film ini. Semuanya dari sebuah sudut pandang tertentu. Tapi masuk ke cerita kami, dia (Luke Skywalker) adalah Jedi terakhir yang sebenarnya. Dan dia telah melepaskan dirinya sendiri dan sendirian di sebuah pulau, untuk alasan-alasan yang belum diketahui.”

Perkataan Johnson itu memang benar adanya. Di Star Wars: The Force Awakens, jawaban dari pertanyaan siapa Jedi terakhir sudah diperlihatkan di awal cerita.

“Luke Skywalker telah lenyap. Dalam ketidakhadirannya, penjahat First Order telah bangkit dari reruntuhan Empire dan tak akan berhenti sampai Skywalker, sang Jedi terakhir, dihancurkan,” demikian yang tersaji di awal The Force Awakens.

Lebih jauh Johnson menuturkan jika petunjuk siapa Jedi juga sudah tersaji di trailer The Last Jedi. Dalam trailer terdengar suara Luke yang mengatakan, “Ini adalah waktunya Jedi untuk berakhir.”

“Kedengarannya cukup mengerikan. Itu adalah sesuatu yang jelas akan kami gali. Jantung dari film ini adalah Luke dan Rey. Ini mengikuti semua karakter yang lain, tapi esensi sebenarnya adalah pengembangan keduanya. Dan ini jelas terhubung pada pertanyaan, apa sikap Luke pada Jedi?” kata Johnson.

Untuk menjawab pertanyaan baru yang dilemparkan oleh Johnson, fans tentu harus menonton The Last Jedi ketika tayang di bioskop nanti. Lewat film ini juga fans dapat memberikan penghormatan terakhir kepada Carrie Fisher yang untuk terakhir kalinya menghidupkan karakter Princess Leia.