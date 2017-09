JJ Abrams & Rian Johnson, Kandidat Paling Kuat Sutradarai Star Wars: Episode IX

LOS ANGELES – Lucasfilm membuat publik terkejut ketika mengumumkan jika Colin Trevorrow telah mundur dari kursi sutradara Star Wars: Episode IX. Mundurnya Trevorrow yang tak diduga-duga membuat publik mulai mengaitkan sejumlah nama yang dianggap akan bisa menduduki kursi sutradara.

Dua nama yang saat ini dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Trevorrow adalah JJ Abrams dan Rian Johnson. Mencuatnya dua nama tersebut tentu bukan tanpa alasan.

Mengingat Star Wars: Episode IX merupakan cerita puncak yang akan mengakhiri trilogi film ini, Lucasfilm tentu mendapat banyak tekanan dan tak ingin main-main dalam memilih sutradara. Karena itu, Abrams dan Johnson yang sudah tak asing lagi dengan Star Wars dan Lucasfilm menjadi kandidat kuat menyutradarai film kesembilan ini.

Johnson sudah familiar dengan Lucasfilm dan cara kerja mereka. Ia adalah satu dari sedikit sutradara yang hampir tak pernah punya masalah selama menggarap film-film Lucasfilm. Karena itu, Johnson dinilai tak akan kesusahan untuk menyesuaikan langkah dengan tim lawas untuk menggarap Star Wars: Episode IX.

Apalagi Johnson juga adalah sutradara dari seri terbaru, The Last Jedi. Bersama dengan George Lucas, pria kelahiran 17 Desember 1973 itu juga bertugas sebagai penulis skenario The Last Jedi. Meskipun penonton belum bisa menilai sebagus apa The Last Jedi di bawah arahan Johnson, tapi Lucasfilm kabarnya puas dengan hasil kerja Johnson.

Sementara itu, nama Abrams juga tentu sudah sangat dikenal penggemar Star Wars. Dia lah otak di balik suksesnya Star Wars: The Force Awakens. Abrams memiliki peran penting dalam membangun era baru Star Wars. Karena dia yang memulai, bukanlah keputusan yang buruk jika membiarkannya untuk mengakhiri seri ini.

Abrams dan Johnson juga terbuka untuk kembali menyutradarai seri baru Star Wars. Sekarang, bola ada di tangan Lucasfilm. Kepada siapa mereka ingin memberikan tawaran resmi untuk segera menulis skenario dan menggarap Star Wars: Episode IX.

Di sisi lain, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Trevorrow dan Lucasfilm berpisah jalan karena perbedaan pendapat di beberapa hal. Salah satunya adalah ide cerita dan skenario Star Wars: Episode IX.

"Colin telah menjadi mitra yang hebat sepanjang proses pembuatan film ini, tapi kami tiba pada kesimpulan bahwa visi kami untuk proyek ini berbeda. Kami mendoakan yang terbaik untuk Colin dan akan segera membagikan informasi mengenai film ini,” ungkap Lucasfilm bersama Dinsey. Demikian dilansir Screenrant.