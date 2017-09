Usai Operasi Pergelangan Kaki, Park Bo Young Siap Melenggang ke Seoul Drama Awards

SEOUL - Aktris Park Bo Young dikabarkan tengah menjalani perawatan rehabilitasi tahap akhir terkait prosedur operasi yang diterimanya pada Juni 2017. Melansir Soompi, Park mengalami cedera pergelangan kaki sekitar bulan April dan menjalani operasi dua bulan kemudian, setelah ia merampungkan syuting drama Strong Woman Do Bong Soon.

Hari ini (6/9/2017), Fides Spatium, selaku agensi Park, mengatakan, bahwa aktris 27 tahun itu sudah pulih 90 persen. "Jadi, dia akan menghadiri ajang Seoul International Drama Awards esok hari (7/9/2017)," kata sumber tersebut. Sebagai informasi, Park dinominasikan sebagai Aktris Terbaik melalui perannya sebagai Do Bong-soon dalam Strong Woman Do Bong Soon dalam ajang tersebut.

Tahun ini, setidaknya ada 266 drama dari 55 negara yang terdaftar dalam Seoul International Drama Awards ke-12. Selain itu, ada pula 29 program dan 27 individual yang terpilih sebagai finalis dalam ajang penghargaan tersebut.

Agensi itu menambahkan, "Ketika pergelangan kakinya cedera, rumah sakit menyarankan dia untuk menggunakan gips. Namun karena saat itu dia harus syuting drama, maka Park memilih menggunakan perban dan menjalani terapi fisik. Operasi yang dijalaninya pada Juni silam hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Jadi, itu bukan operasi besar."

Sementara itu, Park akan mulai menjalani syuting film terbarunya, Your Marriage (judul tentatif) pada bulan ini. Kepastian Park bergabung dalam produksi film itu dikonfirmasi pada Juli silam. Dia akan beradu akting dengan Kim Young Kwang yang belum lama ini bermain dalam drama Lookout.

Sebelum Kim resmi didapuk sebagai pemain pria utama dalam film tersebut, tawaran itu lebih dahulu menghampiri aktor muda Kang Ha-neul. Ini akan menjadi proyek film terbaru Park, setelah bermain dalam You Call It Passion dan Collective Invention pada 2015.

Sementara itu, Your Marriage adalah film melodrama yang berkisah tentang seorang lelaki yang menerima undangan pernikahan dari cinta pertamanya.