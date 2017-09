Cuma 4 Jam Per Hari, Waktu yang Dihabiskan Adinia Wirasti Gunakan Gawai

JAKARTA – Teknologi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kehadiran gawai sebagai bagian dari kemajuan teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan masa kini.

Meski mengakui banyak membantu kehidupannya, Adinia Wirasti nyatanya tidak ingin terlalu ketergantungan akan gawai. Ia menerapkan pola untuk meminimalisir penggunaan gadget dalam kehidupannya.

Jika kebanyakan orang akan merasa bosan saat tidak ada sinyal, maka Adinia justru merasa kebalikannya. Saat ditanya apakah dirinya merasa bosan ketika tidak ada sinyal, Adinia menjawab tidak.

“Enggak soalnya saya membiasakan diri minimal dalam sehari 4 jam enggak megang telefon,” jawabnya saat ditemui di Jakarta Selatan.

Pemain film Susah Sinyal tersebut mengaku gelisah dengan kondisi saat ini di mana orang lebih banyak menghabiskan waktu bersama ponsel dari pada dengan orang lain bahkan saat sedang bertemu di sebuah tempat.

“Karena kegelisahan saya orang-orang ketemu satu meja tapi pada gini semua (memeragakan main HP). Satu keluarga bisa ketemu tapi megang telefon. Dan saya tipe orang yang kalau lagi ngomong pengin ngelihat muka lawan saya untuk ngerasain energy like what your feeling? What your reaction? Itu penting. Kita perlu sadar kalau momen jauh lebih penting dan itu yang susah didapat,” tegasnya.

Aktris berusia 30 tahun tersebut mengaku sudah merasakan kegelisahan tersebut selama satu tahun terakhir. Apalagi saat ini banyak dari teman-temannya yang sudah menggunakan lebih dari satu ponsel sehingga terlihat lebih seperti gadget addict.

Biasanya seorang Adinia Wirasti akan meninggalkan ponselnya ketika ia sedang bekerja. Jika memang tidak terlalu diperlukan maka ia akan segera menaruh ponselnya dan memilih untuk tidak bermain gawai.