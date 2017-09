Demi Kemanusiaan, Dewi Sandra Ajak Masyarakat Indonesia Bergerak Bantu Korban Konflik Rohingya

JAKARTA - Konflik antara kaum Rohingya dengan militer Myanmar kini semakin mengenaskan sehingga perhatian dunia pun mengarah ke sana. Tak hanya Pemerintahan, selebriti Tanah Air termasuk Dewi Sandra juga tak ingin tinggal diam dengan adanya konflik tersebut.

Untuk itu, melalui akun Instagram pribadinya, aktris berusia 37 tahun ini mengajak saudara se-Tanah Air untuk melakukan gerakan demi menolong para korban. Bagi Dewi Sandra, aksi kemanusiaan sangatlah penting dan berada di atas segala-galanya.

"Humanity First... Barakallah to my sister dan yang mau bergabung... mari ✊🏽," tulisnya dalam akun @dewisandra.

Kali ini Dewi Sandra kembali mengunggah foto dan caption pemilik akun @jenaharanasution. Dalam kalimat panjang itu tertulis ajakan untuk peduli dengan penderitaan para warga Rohingya atas konflik ini dan sedikit gambaran siksaan yang mereka dapatkan.

"#Repost @jenaharanasution ・・・ Teman-teman, seperti yang kalian tau seminggu yang lalu saya berulang tahun. Seneng banget bisa bagi-bagi moment bahagia bersama keluarga dan teman-teman. Tapi beberapa hari terakhir ini, hati saya juga hancur melihat penderitaan saudara-saudara kita di Rohingya. Ya Allah.. saya gak kuat melihat anak-anak kecil dibantai, dibuang ke jurang, dibakar, anak-anak gadis diperkosa lalu dibunuh. Coba bayangin hati ibu mana sih yang tega melihat kejadian seperti itu? Rasanya gak pantes kalo saya masih bisa tidur lelap, makan-makanan yang enak, ketawa-ketawa sama teman-teman saya sedangkan saudara-saudara kita di Rohingya sedang luntang luntung mencari perlindungan," beber caption dalam foto tersebut.

Pembantaian penduduk Rohingya memang bisa dibilang cukup sadis karena sasarannya tak hanya untuk kaum dewasa. Anak-anak yang seharusnya dilindungi kini harus merasakan penderitaan yang tak seharusnya mereka dapatkan pun dengan cara di luar batas kemanusiaan.

"Melihat kondisi mereka yang lusuh dan lemas aja saya gak tega! Kenapa sih ada orang-orang yang begitu jahatnya mendzolomi mereka? Enough is enough! Kita harus menyadari, apa yang terjadi di Rohingya adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Ethnic Cleansing lebih tepatnya. Jangan biarkan hal ini terjadi! Sudah saatnya saya dan kalian untuk peduli dengan nasib mereka," tambah akun tersebut.

"Dalam kesempatan ini, saya mau jadikan kado yang special buat saya. Saya mau ajak kalian membantu mereka dengan berdonasi melalui @pkpu_hi. Hasil donasinya untuk kebutuhan makanan pokok, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah dan kebutuhan lainnya di Rohingya. Caranya : kalian bisa klik link di bio saya diatas. Teman-teman, kalo kita gak bisa bersaudara dalam seiman, minimal kita bisa bersaudara dalam kemanusiaan. Let's stand up for Rohingya πŸ™β™₯️ #standupforRohingya #saveRohingya #jenaharaforRohingya," ajaknya.