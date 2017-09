FOTO: Dengan Kain Lurik, Ayunya Vicky Shu saat Lakukan Prewedding

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Vicky Shu. Artis kelahiran Cilacap, Jawa Tengah disebut-sebut akan segera menggelar pernikahan dengan sang kekasih, Ade Imam.

Kabar tersebut mulai ramai diperbincangkan usai Vicky memposting foto dirinya bersama Ade di laman Instagram. Vicky dan Ade yang sama-sama mengenakan pakaian adat Jawa seolah terlihat sedang melakukan sesi photo shoot untuk keperluan prewedding di tengah sawah.

"I am wearing the smile you gave me. The only make up I need is a smile," tulis Vicky dalam keterangan foto.

Selain foto tersebut, Vicky juga memamerkan momen kebersamaan lainnya bersama Ade. Terlihat dalam foto yang diposting Vicky beberapa waktu lalu, ia dan kekasih tampak saling berpegangan tangan.

Peredaran foto tersebut sekaligus menguatkan rumor terkait kelanjutan hubungan Vicky dan Ade yang sudah semakin serius. Kabarnya, Vicky telah resmi dilamar Ade bertepatan saat hari ulang tahun.

Kemunculan foto-foto mesra Vicky dan Ade langsung menuai banyak respon dari warganet. Mereka langsung beramai-ramai memberikan ucapan selamat pada Vicky.

"Selamat ya @vickyshu. Semoga bisa menua bersama," kata salah satu warganet.

Sayangnya, belum ada jawaban resmi dari Vicky Shu terkait peredaran rumor tersebut.

Kabar pernikahan Vicky Shu sendiri cukup mengejutkan bagi publik. Pasalnya, Vicky memang dikenal jarang menceritakan kisah asmaranya bahkan sejak mulai berkarier di industri hiburan Tanah Air.