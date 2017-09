Siapa Sangka, John Legend Pernah Berpikir Lebih Baik Jika Tinggalkan Chrissy Teigen

LOS ANGELES - Penyanyi lagu romantis John Legend bersama sang istri Chrissy Teigen kerap dipandang sebagai pasangan paling harmonis dan disebut-sebut sebagai couple goals.

Tapi, kata siapa bahwa kisah percintaan mereka mulus-mulus saja, adem-ayem saja. Rupanya, John Legend pernah mengungkapkan hal yang mengejutkan.

(Baca Juga: Tak Biasa, John Legend dan Chrissy Teigen Lebih Pilih Yoga dan Wisata Budaya Selama Berada di Bali)

(Baca Juga: Liburan ke Bali, Istri John Legend Rasakan Ketenangan Berarti)

Pelantun All of Me itu mengaku, pernah hampir membuang Chrissy dari hidupnya. Namun untungnya, perempuan cantik itu tak pernah membiarkan hubungannya berakhir begitu saja.

"Aku pernah sangat stres dan sibuk. Lalu aku bilang padanya, aku akan lebih bahagia bila sekarang ini aku lajang. Tapi dia bilang, tidak," kisahnya seperti dilansir dari Daily Mail.

John mengaku, menikah dengan Chrissy pada September 2013, membuatnya lebih berani. Ia mengatakan, perempuan yang jadi istrinya sekaligus ibu dari anaknya, Luna, telah membuat John terinspirasi untuk lebih berani.

(Baca Juga: Kisah Wanita Berhijab di Video Klip John Legend)

Seorang penyanyi American Soul itu telah berkencan dengan istrinya sejak sepuluh tahun lalu. Walaupun mereka tampak seperti pasangan bahagia, rupanya perjalanan cinta John Legend bersama model Sports Illustrated itu tetap mengalami masa-masa buruk bagi hubungan mereka.

Namun, kenangan manis di masa perkenalan membuat John Legend sulit melepaskan Chrissy. Pasangan itu bertemu pada 2007 saat melakukan shooting video klip lagu bertajuk Stereo.

"Di video itu hanya ada aku dan seorang perempuan (Chrissy). Kami menghabiskan waktu berdansa sepanjang hari, dan taraaa, kami telah membuat video klip," katanya.

Mempertahankan pernikahan selama 10 tahun memang bukan waktu yang sebentar maupun singkat. Tetapi itu tidaklah mudah. Ada sejumlah faktor mengapa sepasang suami-istri bisa bertahan selain cinta itu sendiri.

"Kami selalu jujur pada satu sama lain. Kita mendiskusikan apapun yang ada di dalam pikiran kita. Ketika dia bilang, dia ingin mengurangi minum (alkohol), kita bicara tentang itu, dan aku support dia," kata Legend.

Bagi pelantun Love Me Now, membahagiakan pasangan itu penting baginya. "Aku ingin dia bahagia dan merasa hidup seutuhnya, dan aku ingin menjalani kehidupan ini bersama-sama. Kapanpun dia berpikir untuk melakukan apapun, aku selalu bilang padanya, aku support kamu dan membantu wujudkan itu," ungkapnya.

John juga mengatakan, menjadi pasangan yang baik, ayah yang baik, atau orangtua yang baik, itu keren. "Jika aku adalah salah satu dari orang keren itu, aku pikir itu hebat," imbuhnya. Ia mengaku bangga menjadi suami yang berkomitmen dengan satu orang perempuan.

Sementara, sang istri Chrissy mengaku sebelumnya dirinya adalah seorang perempuan yang doyan mengonsumsi alkohol hingga mabuk berat. "Kemudian aku merasa buruk karena membuat diriku seperti itu," kata dia.

Ia mengaku, dirinya memang berasal dari keluarga yang memiliki sejarah tentang penyalahgunaan alkohol. "Aku tidak ingin seperti itu (suka minum-minum). Aku harus memperbaiki diri," imbuhnya.

Hingga suatu ketika semuanya berubah dan banyak hal yang terjadi pada dirinya dan John. Apalagi setelah dirinya mengandung dan melahirkan anak bernama Luna Simone Stephens pada 14 April 2016.