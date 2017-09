Setelah Transplantasi Ginjal, Abdee 'Slank' Sudah Bisa Manggung, Tapi...

JAKARTA - Gitaris Slank, Abdee Negara, sudah lama tidak ikut tampil bersama rekan-rekannya karena kondisi kesehatan yang belum mungkinkan. Dijelaskan oleh Bimbim, saat ini Abdee masih menjalani proses pemulihan karena pada bulan November 2016 baru mengganti ginjal.

Abdee pun harus kembali bersabar menghadapi keinginan manggung bareng bersama Slank. Abdee biasanya diajak manggung jika memang acara yang dijalani tidak terlalu menguras stamina.

"Masih sering check-up Singapura-Jakarta, di dua RS yang jadi pembandingan. So far so good. Tapi enggak bisa ikut yang jauh-jauh yang berhubunngan dengan banyak orang. Kalau manggung pun paling kalau di Jakarta di tempat yang enggak terlalu melelahkan," kata Bimbim.

Untungnya sekarang Abdee tidak harus menjalani cuci darah seperti sebelumnya. Menurut Bimbim, pemasangan ginjal baru yang dilakukan oleh Abdee membutuhkan waktu agar tubuh menyadari bahwa ginjal tersebut merupakan ginjal baru.

Abdee pun kini lebih sering berkontribusi di belakang panggung. Ketika Slank mendapatkan sebuah ide baru, Abdee biasanya ikut menyumbangkan pendapat untuk penggarapan ide tersebut. Bimbim merasa senang karena Abdee masih bisa berkontribusi meski dirinya sedang sakit seperti sekarang ini.

Pemasangan ginjal baru juga berpengaruh pada daya tahan tubuh Abdee. Kata Bimbim, Abdee harus tetap steril dan jauh dari bakteri dan virus karena itu akan membahayakan kesehatannya lagi.

"Enggak (ada keluhan) sih. Cuma fragile. Harus jauh dari virus dan bakteri karena kalau kena virus gampang," lanjutnya.

Setidaknya Abdee membutuhkan waktu sekira satu sampai tiga tahun untuk sembuh. Kaka, Ridho, Ivan, dan Bimbim pun selalu sabar menanti kembalinya Abdee ke dalam tim untuk bisa menghibur masyarakat Indonesia.