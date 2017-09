Unggah Foto Prewedding, Vicky Shu Siap Menikah Akhir September 2017?

JAKARTA - Kabar pernikahan penyanyi Vicky Shu dengan sang kekasih yang bernama Ade Imam nampaknya semakin dekat. Sempat tertutup mengenai kisah asmaranya, kini wanita 30 tahun tersebut lebih terbuka untuk mengunggah foto kebersamaannya dengan pria tersebut.

Baru-baru ini, pelantun lagu Mari Bercinta 2 ini mengunggah foto kemesraanya dengan Ade di sebuah pematang sawah. Dalam foto itu, Vicky melemparkan senyuman indahnya untuk sang kekasih yang berada di hadapannya.

Tak hanya itu, Vicky juga menuliskan keterangan tulisan pada foto itu. Ia tak malu-malu untuk memuji sang calon suami.

"I am wearing the smile you gave me. The only make up I need is a smile. Captured by @aldiphoto @jokiphotography#fotodisawah #lurik," tulisnya.

Jika dilihat, foto yang diunggah tersebut nampak seperti foto prewedding. Netizen yang melihatnya pun memberikan doa dan harapan jika memang Vicky dan Ade tak lama lagi akan melepas masa lajang mereka.

Netizen pun berharap agar Vicky bisa memberitahu jika memang terjadi hari bahagia, dan mendoakan agar keduanya diberikan kelancaran sampai hari pernikahan.

"Dtunggu kabar baiknya doroku 😍😍😍😘😘😘😘@vickyshusemoga lancar smpe hari H @faiza_aljufri," tulis akun @_thamarasisca05.

"Cantiknya calon manten @vickyshu 😍 lancar terus smpe hari-H yaa," tambah akun @putridiasti.

Sebelumnya, Vicky memang sempat mengungkapkan kalau dirinya akan menikah pada tahun ini. Sempat juga tersiar kabar kalau keduanya akan melangsungkan pernikahan pada 23 September 2017 di kawasan Jawa Tengah.