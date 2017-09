Ditinggal Suhana Sekolah ke London, Shahrukh Khan: Ketika si Kecil Pergi...

NEW DELHI – Shahrukh Khan tak pernah ragu atau malu menunjukkan kecintaannya pada ketiga anaknya. Terbaru aktor yang dijuluki sebagai King Khan ini mengumumkan pada dunia bagaimana ia merindukan sang putri, Suhana.

Minggu 3 September 2017, Shahrukh Khan mengunggah fotonya dengan Suhana. Foto tersebut jelas sudah diedit dengan berbagai efek dan filter sehingga latar belakangnya berwarna hitam putih dengan beberapa bercak kuning. Filter tersebut juga membuat Shahrukh Khan seolah mengenakan kemeja kotak-kotak merah, dan Suhana memakai celana jeans biru.

Yang membuat menarik bukanlah foto Shahrukh Khan bersama dengan Suhana, melainkan caption penjelasnya. Meski tak menuliskannya secara langsung, tapi Shahrukh Khan jelas mengunggah foto itu karena merindukan Suhana yang sedang jauh darinya.

When the little one goes back to school & there is nobody to point out that u r using too many filters! pic.twitter.com/KKU9wRsRi9