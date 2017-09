Adegan Romantis, Lee Jong Suk Menyandarkan Kepala di Bahu Suzy Bae

SEOUL – Romantisme Lee Jong Suk dan Suzy Bae yang diperlihatkan di drama 'While You Were Sleeping', ternyata bikin banyak orang iri melihatnya. Ini buktinya!

Lee Jong Suk dan Suzy Bae memamerkan hubungan yang manis di drama 'While You Were Sleeping'. Di drama ini, Lee Jong Suk menikmati bahu dari Suzy Miss A.

Drama 'While You Were Sleeping” menampilkan adegan Suzy dan Lee yang duduk berdua di sebuah bis. Jong Suk pun menyandarkan kepalanya di bahu Suzy.

Mengutip Soompi, drama ini pun memiliki genre fantasi romantis, tentang seorang jaksa Jeong Jae Chan (Lee Jong Suk) bertemu dengan seorang wanita Nam Hong Ju (Suzy) yang bisa melihat masa depan melalui mimpi. Keduanya pun bekerja sama agar tidak memiliki hal buruk dalam mimpi tersebut tidak terjadi.

Dalam hal ini, Jeong Jae Chan adalah seorang jaksa yang pintar namun tidak pernah tersenyum, ia hanya bersikap lembut kepada sang adik (Kim Min Jae). Jeong Jae Chan memiliki masa lalu rumit, di mana ia selalu mendapat peringkat rendah di sekolah, sang ayah memberikan kepercayaan kepadanya dengan memberikan uang 10,000 Won jika nilainya naik, namun Jae Chan menyalahgunakan kepercayaan sang ayah dengan memanipulasi nilai hingga membuat sang ayah tidak percaya lagi kepadanya.

Sedangkan, Nam Hong Ju yang dimainkan oleh Suzy merupakan wanita yang tinggal di depan rumah Jeong Jae Chan. Ia memiliki kekuatan bisa melihat masa depan melalui mimpinya. Awalnya, Hong Ju memiliki banyak penghargaan atas pekerjaannya, namun semenjak ia melihat masa depan dan mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya, Hong Ju memutuskan untuk tinggal dirumah dan menghindari masa depan tersebut.

‘While You Were Sleeping’ rencananya tayang pada slot Rabu-Kamis. Serta akan tayang pada 27 September mendatang.

