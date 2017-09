Unggah Foto Bersama Ello, Aurelie Moeremans: Rin to the Du...

JAKARTA - Selama kurang lebih satu bulan, penyanyi Marcello Tahitoe telah menjalani proses hukum akibat penyalahgunaan ganja. Oleh karena itu, pria yang kerap disapa Ello tersebut sempat mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Selatan.

Kendati demikian, kini pelantun lagu Masih Ada itu menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur, Jakarta Timur.

Dipisahkan karena kasus hukum membuat sang kekasih, yakni Aurelie Moeremans dilanda rasa rindu, seperti terlihat pada keterangan tulisan foto yang diunggah pada akun Instagram pribadinya.

"Rin to the du," tulis Aurelie.

Membaca keterangan tulisan tersebut, membuat banyak netizen memberikan dukungan kepada pemain film Catatan Dodol Calon Dokter tersebut. Mereka berdoa agar Aurelie diberikan kesabaran untuk menunggu kekasihnya tersebut.

"he is a great man and smart. be patient a wait for him again @aurelieowreally," ucap akun @maapinnn.

Namun, ada pula yang menanyakan seberapa dalam rasa rindu yang dirasakan oleh Aurelie, serta bertanya apakah dirinya diperbolehkan untuk menjenguk Ello.

"Emang gak boleh jenguk ? @aurelieowreally," tambah akun @arumcahyaningrum.

"Kangen banget ya kak?," tanya akun @wahyu.r23.

Seperti diketahui, Ello terciduk oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di kawasannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggerebekan itu ditemukan barang bukti ganja seberat 5 gram.

