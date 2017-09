Keren, Justin Bieber Sumbang USD25 Ribu untuk Bantu Korban Badai Harvey

LOS ANGELES - Penyanyi Justin Bieber memiliki jiwa sosial yang tinggi. Meski kerap kali terlibat aksi kontroversial, Justin tetap memiliki jiwa untuk membantu sesama.

Dari Antaranews, Justin menyumbangkan USD25.000 dolar AS ke Palang Merah Amerika untuk membantu mereka yang terkena dampak Badai Harvey.

Pelantun What Do You Mean? ini hanyalah satu dari sejumlah selebriti yang bermurah hati memberikan bantuan untuk mengumpulkan dana yang sangat dibutuhkan para korban bencana alam.

Penyanyi berusia 23 tahun ini menyampaikan keprihatinan atas bencana yang terjadi melalui akun Instagram miliknya dan mengatakan bahwa dia ingin membantu para korban yang telah kehilangan segalanya setelah disapu badai.

“Lihatlah foto-foto Badai Harvey ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya prihatin kepada semua keluarga yang telah kehilangan rumah mereka, orang-orang yang telah kehilangan nyawa,” ungkap Bieber dalam video itu.

"Saya akan menerima tantangan Kevin Hart dan menyumbangkan 25.000 dolar AS ke Palang Merah, dan saya mencintai kalian di Houston. Kalian mengagumkan, kalian kuat, saya prihatin atas kejadian ini,” tambahnya.

Diketahui, awal pekan ini, Komedian Kevin mengungkapkan di situs media sosial bahwa ia telah menyumbangkan 25.000 dolar AS, dan meminta teman-temannya yang terkenal untuk mengikutinya.

“Ini masalah serius. Saya pikir orang-orang dalam kondisi buruk dan mereka butuh pertolongan. Saya akan mendahului dan mulai langkah dengan cara ini,” ujar Kevin dalam video di akun Instagramnya.

Bintang lain yang juga memberi sumbangannya yakni Pink, yang menyumbang 500.000 dolar AS, Leonardo DiCaprio, serta Sandra Bullock, yang juga bermurah hati.

Miranda Lambert dan Bachelor's Sean Lowe juga telah membantu merelokasi hewan dan orang-orang. Demikian diberitakan Music News.