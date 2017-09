Bukti Taylor Swift Rendah Hati, Rela Jadi Pengiring Pengantin

LOS ANGELES - Popularitas yang diraih Taylor Swift tak lantas membuatnya tinggi hati. Meski sering terlibat kontroversi, akan tetapi Taylor Swift tahu dari mana dirinya berasal.

Untuk urusan persahabatan, Taylor Swift tak pernah melupakannya. Hal itu tergambar saat dirinya datang ke acara pernikahan sahabatnya. Pada kesempatan itu, dia tak hanya sebagai undangan, tetapi ikut menjadi pengiring pengantin.

(Baca Juga: Rilis Lagu ...Ready For It?, Taylor Swift Sindir Kanye West?)

(Baca Juga: Kerap Musuhan, Video Klip Taylor Swift Tak Bikin Calvin Harris Penasaran)

Dilansir Sindonews, pelantun The Look What You Made Me Do itu terlihat tidak risi sama sekali saat menjadi pengiring pengantin. Dia bahkan mengangkat gaun sahabatnya yang menjuntai ke lantai. Adegan tersebut terjadi saat Abigail Anderson, sahabat sejak kecilnya berjalan untuk menjalani upacara perkawinan di Martha's Vineyard, Massaxhusetts.

(Baca Juga: Beda dari Sebelumnya, Lagu Baru Akan Ubah Imej Taylor Swift)

(Baca Juga: Misterius, Taylor Swift Mendadak Hapus Postingan di Media Sosial)

Dilansir Mirror, penyanyi berusia 27 tahun itu terlihat rela menjadi pengiring pengantin. Wajahnya juga memperlihatkan senyuman bahagia. Mantan kekasih Calvin Harris ini juga terlihat cantik dengan gaun yang dikenakannya.

Taylor mengenakan gaun burgundy yang dipadu padankan dengan lipstik warna serasi. Banyak tamu undangan yang menganggumi apa yang dilakukannya itu. "Dia terlihat cantik," kata salah satu tamu undangan, mengomentari penampilan sang bintang.