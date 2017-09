Ajak Anak ke Gala Premiere Film Terbaru, Cara Angelina Jolie Tanamkan Jiwa Nasionalisme

LOS ANGELES - Gala premiere film karya terbaru Angeline Jolie, First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers digelar di ajang Telluride Film, Sabtu 2 September 2017 di Colorado. Rencananya film yang mengangkat tentang kondisi di Kamboja tersebut akan tayang di bioskop pada 15 September 2017.

Dalam gala premiere, istri Brad Pitt ini memboyong para buah hatinya untuk turut serta menyaksikan film tersebut. Hal ini dilakukan demi menanamkan jiwa nasionalisme kepada keenam anaknya itu.

"Saya ingin anak saya tahu siapa sebangsanya," katanya seperti dilansir People.

Produser sekaligus sutradara berusia 42 tahun ini melibatkan buah cintanya dalam penggarapan film yang sempat menuai kontroversi ini. Moddox Jolie-Pitt, anak sulungnya berperan sebagai produser eksekutif dan membantu Angelina Jolie dalam meninjau ulang beberapa konsep yang ada dalam film tersebut.

Dalam film ini, Angelina Jolie ingin menyampaikan permasalahan yang saat ini tengah terjadi. Di mana terjadi ketidakadilan dalam kehidupan seperti yang dialami gadis kecil pada film tersebut.

"Anda melihat kekosongan, kenaikan ekstremisme, kesalahan informasi ... gadis kecil seperti mereka benar-benar ditinggalkan sendiri. Saya harap apa yang Anda lihat adalah ... bagaimana orang-orang datang melalui, semua yang kecil Luong di luar sana," ucap Angelina Jolie.

Sebelum akhirnya diterima dan disambut baik oleh kritikus film, karya terbaru adik kandung James Haven ini sempat dicibir. Film yang mengisahkan kondisi kehidupan di Kamboja dianggap tidak relevan dan menyinggung sehingga menuai kontroversi yang tentu saja berdampak pada hubungannya dengan keluarga asal Kamboja.

Namun beruntung, hal tersebut terbayar setelah film First They Tilled My Father: A Daughter of Cambodia Remembers ini disambut tepuk tangan meriah setelah diputar perdana dan para kritikus film menganggapnya sebagai pesaing Oscar.