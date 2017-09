Daebak! BTS Raih Geser Beyonce di The Guinness World Records - 2018 Edition

SEOUL - Boyband BTS kembali menorehkan rekor dunia setelah sukses menularkan virus K-Pop lewat musik-musik mereka. Kali ini, nama pelantun Not Today masuk dalam jajaran pemegang Most Retweet versi The Guiness World Records - 2018 Edition.

Dilansir Allkpop, BTS sukses menggeser sejumlah nama penyanyi populer seperti Beyonce dan Fifth Harmony. Sementara, mereka berada tepat di bawah Harry Styles.

Mereka meraih angka sebanyak 152.112 retweet. Perolehan angka tersebut didapat dari jumlah retweet yang diterima dalam satu kali tweet sejak Mei 2017.

Sementara itu, akun Twitter @BTS_twt milik mereka berada diposisi puncak dengan perolehan 217.283 retweet per tweet versi Socialblade dengan menggeser Harry Styles, EXO, Taylor Swift dan Justin Bieber.

Selain BTS, EXO juga masuk dalam buku The Guiness World Records - 2018 Edition. Namun, bukan deretan kategori prestasi melainkan potret kemenangan mereka dalam ajang Mnet Asia Music Award dalam kategori Album of the Year dengan gelar Daesang mulai 2013-2016.

Ini bukan kali pertama BTS meraih penghargaan lewat eksistensi mereka di media sosial. Sebelumnya, mereka meraih Top Social Artist dalam ajang Billboard Music Awards 2017 pada Mei lalu di Los Angeles, Amerika Serikat.