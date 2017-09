Oscar 2018: Korea Menjagokan Film "A Taxi Driver"

SEOUL - Film drama A Taxi Driver garapan sutradara Jang Hun akan menawakili Korea Selatan (Korsel) di ajang penghargaan Oscar 2018 kategori film berbahasa asing. Sebelumnya Korean Film Council melakukan seleksi terlebih dulu terhadap sejumlah film yang pernah tayang di negara itu.

Menurut panitia Korean Film Council, film A Taxi Driver menggambarkan tidak hanya karakteristik yang berbeda dari Korsel tetapi juga bagaimana hak asasi manusia dan demokratisasi yang telah di capai di kawasan Asia. Dengan adanya sisi kemanusian dalam film ini, panitia percaya bahwa pesan inti dari 'Taxi Driver' akan diterima dengan baik oleh khalayak internasional.

(Baca Juga: Amitabh Bachchan Hingga Deepika Padukone Diundang ke Oscar 2018)

Selain dari sisi kemanuasiaan, terpilihnya A Taxi Driver menjadi sebuah hal yang wajar mengingat film yang tayang pada 2 Agustus itu langsung mencetak rekor dengan jumlah penonton terbanyak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh perusahaan distributor film Showbox, tujuh hari setelah film di rilis sebanyak 11 juta orang sudah menontonnya.

Menariknya tidak hanya menjadi perbicangan hangat di masyarakat umum saja, rupanya para sebritis dan politisi juga membicarakan film tersebut.

(Baca Juga: A Taxi Driver Tembus 10 Juta Penonton di Korea Selatan, Rekor Perdana Sepanjang 2017)

A Taxi Driver merupakan sebuah film yang mengisahkan seorang pengemudi taksi yang di perankan oleh Song Kang Ho, mendapatkan penumpang seorang wartawan asal Jerman dimainkan oleh Thomas Kretschmann.

Sebagai sopir taksi dirinya tidak menolak jika diminta ke sesuatu daerah oleh penumpangnya. Tanpa disadarinya, penumpang minta diantarkan ke kota Gwangju, di mana di tempat tersebut tengah terjadi pemberontakan.

(Baca Juga: John Cena di Daftar Terdepan Pemain Incaran untuk Shazam)

Sebagaimana dilansir dari Variety, Film yang diambil dari kisah nyata ini mengambil setting di tahun 1980.

Selain dari Korsel, ada beberapa film lainnya yang masuk kategori film berbahasa asing. Berikut daftarnya:

1. Azerbaijan – Pomegranate Orchard – Ilgar Najaf

2. Belgium – Racer and the Jailbird – Michael R. Roksam

3. Bosnia and Herzegovina – Men Don’t Cry – Alena Drljevića

4. Croatia – Quit Staring at My Plate– Hana Jušić

5. Dominican Republic – Woodpeckers – José Maria Cabral

6. Finland – Tom of Finland – Dome Karukoski

7. Georgia – Scary Mother – Ana Urushadze

8. Germany – In The Fade – Fatih Akin

9. Iraq – The Dark Wind – Hussein Hussan

10. Latvia – Scary Mother – Ana Urushadze

11. Nepal – Seto Surya (White Sun) – Deepak Rauniyar

12. Palestine – Wajib – Annemarie Jacir

13. Serbia – Requiem for Mrs. J.– Bojan Vuletić

14. Sweden – The Square – Ruben Östlund

15. Switzerland – The Divine Order – Petra Volpe

16. Thailand – By the Time It Gets Dark – Anocha Suwichakornpong

17. Turkey – Ayla: The Daughter of War – Ca Ulkay

(Baca Juga: Sempat Dicibir, Karya Angelina Jolie tentang Kamboja Tuai Pujian dari Kritikus Film)