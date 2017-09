Ssst! Taecyeon '2PM' Diam-Diam Jalani Wajib Militer Mulai Hari Ini

SEOUL - Satu lagi nama idola K-Pop yang masuk dan menjalani kewajiban militer sebagai warna negara Korea Selatan. Dia adalah Ok Taecyeon '2PM' yang memberikan kabar mengejutkan kepada publik bahwa ia telah mulai menjalani wajib militer pada hari ini, Senin (4/9/2017).

Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh agensi yang menaunginya yakni JYP Entertainment. Dilansir Soompi, mereka mengungkapkan bahwa rapper pelantun GO CRAZY tersebut memilih untuk berpamitan secara diam-diam dengan hanya dihadiri oleh keluarga dan member 2PM, tanpa salam perpisahan bersama penggemar serta media setempat.

(Baca Juga: Tiba di Yogyakarta, Lee Kwang Soo Tebar Senyum di Tengah Keramaian Fans)

Taecyeon dikabarkan telah masuk dalam pusat pelatihan White Horse Unit di Provinsi Gyeonggi sekitar pukul 14.00 WIB. Ia baru akan kembali lagi setelah dua tahun ke depan.

(foto: Instagram/@jun2dakay)

Kode perpisahan wajib militer tersebut telah disebutkan oleh para member 2PM lewat media sosial. Seperti yang diungkap oleh Jun.K dan Nickhun.

"Stay healthy and well. See you soon," tulis Jun.K dalam unggahan di Instagram.

(Baca Juga: Yoona Girl's Generation Rilis Single Solo Kedua)

Begitu pula yang dilakukan oleh Nickhun yang mengunggah foto saat makan bersama Taecyeon dengb tulisan pesan mengharukan.

"I'm so proud of you @taeccool for keeping your "promise"! Take care of yourself in there and I'll see you soon!" tulis Nickhun dalam akun Twitter-nya.

Di balik itu semua, jika ditelisik ke belekang Taecyeon sendiri juga pernah memberikan bocoran momen wajib militernya. Ia hanya menuliskan sebuah kalimat dengan emoji bercanda dengan menyebutkan hari jadi 2PM yang ke-9 dimana jatuh tepat pada 4 September 2017.

"2PM’s 9th anniversary," tulis Taecyeon pada 29 Juli 2017.

(Baca Juga: Senang Datang ke Indonesia, Donghae dan Eunhyuk: Assalamualaikum)

Ucapan kesedihan langsung membanjiri media sosial setelah mengetahui Taecyeon resmi masuk wajib militer pada hari ini.

"Take care oppa taec," tulis @nanna_081.

"Gonna miss him," tambah @dianiigram dengan emoji menangis.

"I wish you the strength for your army time. Will wait for your return okbingu," tambah @laura_yul.

(Baca Juga: Super Energik Jadi Rangkuman Konser Music Bank in Jakarta 2017)