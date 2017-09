Olahraga di Sela Syuting, Reza Pahlevi Hanya Butuh Tali dan Pohon

DEPOK - Menjalani syuting sinetron dan film tentu memiliki tantangan yang berbeda. Hal tersebut bahkan diakui oleh aktor Reza Pahlevi yang kini mulai sibuk menjalani syuting sinetron stripping.



Ditengah jadwal padat syuting sinetron stripping Cahaya Hati, pria 31 tahun ini mengaku masih menyempatkan waktu untuk berolahraga. Bahkan dirinya menyatakan bahwa hal tersebut harus ia lakukan lantaran jadwal syuting yang dijalaninya sangatlah menyita banyak tenaga dan pikiran.

(Baca Juga: Banyak Artis Terjerat Narkoba, Reza Pahlevi: Sudah Bukan Zamannya)

(Baca Juga: Jadi Barong, Reza Pahlevi Temui Peran Sulit di Sinetron Cahaya Hati)



Tak hanya sekedar berolahraga untuk menyegarkan pikirannya. Ia bahkan mengaku sering kali mengkonsumsi dua buah telor bebek dan madu untuk menambah tenaga, lantara proses syuting yang ia rasa sangat menyita pikiran dan tenaganya.



"Kalau break biasanya memang cuma 1 jam, itu sudah pasti, karena kepotong salat kan. Nah biasanya sebelum break aku punya tali yang diikat di pohon untuk olahraga," ujar Reza Pahlevi yang ditemui di kawasan Cimanggis, Depok, Senin (4/9/2017).



"Selain itu juga ditambah sama makan telor bebek, madu. Karena syuting itu pasti menguras tenaga, kalau film kan ada persiapannya khusus, sementara sinetron itu jujur sangat menguras tenaga dan otak. Datang-datang dikasih script panjang dan harus dihafal saat itu juga. Makanya olahraga, makan makanan sehat, dan makan telor bebek sama madu, itu penting buat saya," sambungnya.



Rajinnya Reza dalam berolahraga dan mengkonsumsi telor bebek, ternyata tak membuat kondisi tubuhnya selalu fit. Bahkan ia sempat mengalami drop saat cuaca tak mendukung pekerjaannya, terutama di siang hari.



"Pernah drop. Pernah banget, seminggu pasti ada. Scene yang bejibun, cuaca yang enggak bersahabat, siang-siang jam 2 gini biasanya lagi drop-dropnya, di terik matahari, ditempa. Paling minum vitamin, atau biasanya abis cuci muka biasanya netral lagi," ungkapnya.

(Baca Juga: Terungkap, Reza Pahlevi Diam-Diam Mengidolakan Alwi Assegaf)

(Baca Juga: Ngebet Punya Anak, Reza Fahlevi Belum Berniat Program Bayi Tabung)



Lebih lanjut ia menerangkan bahwa waktubyang sedikit membuatnya tak lagi bisa mengikuti olahraga kegemarannya seperti boxing. Namun lantaran seringnya berolahraga, suami dari Astrilika Lintong ini mengakui bahwa olahragalah yang menbuat penyakit dalam tubuhnya menghilang.



"Olahraga ekstrim dulu aku boxing, kalau disini sih yang ringan saja, push up, sit up. Alhamdulillah itu membuat saya badannya menjadi enak. Bahkan kemarin saya sempat drop, tapi pas push up sembuh," tuturnya.



"Ternyata menang biasa olahraga dan enggak olahraga badan jadi lemas. Sekarang setiap hari saja bawa badan untuk olahraga," tandasnya.