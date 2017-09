FOTO: Pevita Pearce Unggah Pose Bareng Ranger Biru, Netizen Langsung Heboh

JAKARTA - Tidak bosan dengan mengunggah paras cantiknya lewat instagram pribadi @pevpearce, kembali aktris Pevita Pearce mengunggah foto bareng pemeran Rangers Biru dalam serial Power Rangers Dino Charge.

Aktor tersebut diketahui bernama Yoshi Sudarso. Tak berselang lama, netizen langsung heboh dengan foto tersebut. Bahkan ada pula pertanyaan menggelitik netizen perihal warna rangers yang cocok untuk aktris 24 tahun itu.

"Kalo @pevpearce jadi Ranger apa ya," tulis @khilmiartfandi.

"Ma Blue Rangers πŸ’™πŸ’™πŸ’™ @yoshistunts," tulis @ributricuh.

"Wih blue rangers," tulis @itsme_achit.

Dalam foto itu, terlihat Pevita yang tengah mengenakan pakaian putih-putih lengkap dengan rambut terurainya. Dengan ekspresi senyum, bintang film 5cm. inipun terlihat begitu percaya diri menatap ke arah kamera.

Tak ketinggalan si pemeran ranger biru, Yoshi Sudarso juga tengah asyik bergaya dengan bertelanjang dada. Yoshi tampak memperlihatkan badan kekarnya lengkap dengan memakai topi.

Pevita juga tampak menyematkan sebuah kalimat dalam pose tersebut. Menurutnya, ia memamerkan sebuah gaya di depan kamera, tentang apa yang sedang dikenakannya atau OOTD (Outfit Of The Day), namun pose dari Yoshi tampak membuat adik dari Kenaan Pearce ini kaget.

"When you're trying to do an OOTD but your co-star photobomb you πŸ˜’," tulis Pevita Pearce.

Sebagai informasi, selain Pevita dan Yoshi yang ada dalam film terbarunya nanti, juga tentunya akan menampilkan bintang-bintang asal Indonesia lainnya. Aktor seperti Zack Lee, Ario Bayu, Sunny Pang, juga Tio Pakusadewo akan ikut dalam film garapan dari Mike Wiluan.