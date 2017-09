Di Hari Ultah Ridho "Slank", Sang Istri Bongkar Masa PDKT...Cuma Butuh 30 Menit untuk Gue Bilang Iya!

JAKARTA - Pada 3 September kemarin rupanya bukan saja hari yang membahagiakan bagi Raisa Andriana dan Hamish Daud. Kebahagiaan juga tampak terasa oleh Mohammad Ridwan Hafiedz atau biasa dikenal dengan Ridho, salah satu personel grup band Slank.

Minggu kemarin pria asal kota Ambon itu genap berusia 44 tahun, sontak hal itu menjadi suatu hal yang istimewa, terlebih bagi sang istri yang bernama Ony Serojawati Hafiedz.

(Baca Juga: FOTO: Mesranya Zayn Malik dan Gigi Hadid Rayakan Idul Adha Bersama)

Sang istri yang dinikahinya pada 2001 lalu itu memberi ucapan yang tak biasa pada Ridho. Sang istri sedikit berbagi kisah tentang awal pertemuannya dengan Ridho, sampai pada akhirnya mereka melangkah ke pelaminan. Dan sangat mencengangkan, gitaris 44 tahun itu hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mengajak Ony untuk menikah, meski kala itu sang istri tidak menerima begitu saja.

(foto: Instagram/@seroja_hafiedz)

(Baca Juga: FOTO: Abaikan Isu Gimmick, Jessica Iskandar Liburan ke Bali dengan Vishal Singh)

"Ini kejadian ketika ada cowok yang ngajakin pacaran dan tiga hari kemudian ngajakin gue kawin. Gue tanya "Why?" "You don't know me at all." Dia jawab, Gak perlu juga, gue lebih percaya intuisi gue, hati gue. I can see something good in you. Gue percaya sama lo," tulis Ony Serojawati Hafiedz.

Tidak sampai di situ, setelah sempat berpikir bahwa itu hanya merupakan rayuan gombal dari Ridho, ada yang membuat Ony begitu jatuh cinta pada gitaris Slank tersebut, yakni keberanian pria asal Ambon itu untuk melangkah ke arah yang lebih serius.

Selain itu, dengan tulisan panjangnya pada judul foto tersebut, sang suami juga kala itu berhasil mematahkan apa yang menjadi pertanyaan Ony. Sontak saja hal tersebut yang membuat Ony langsung mengiyakan dirinya untuk menjalin hubungan dengan Ridho.

(Baca Juga: FOTO: Tiba di Yogyakarta, Lee Kwang Soo Tebar Senyum di Tengah Keramaian Fans)

"Gue mikir, dia gombal? ya iyalah! Tapi satu yang dia menang dari semua cowok yg ngedeketin gue, dia punya NYALI! 😠Logika gue mikir, kalo dia bisa ngeliat kebaikan gue tanpa gue sendiri bisa liat, well maybe. Dia punya nyali gede? Itu gak bisa gue bantah. Cuma butuh 30 menit buat gue bilang iya. Itu karena dia bisa jawab semua pertanyaan gue dan mematahkan argumen gue. Nah! Itu! Itu yang gue bilang bukti kombinasi logika sama sifat impulsif gue berbicara. Setelah itu gak gampang juga prosesnya, ngelamar gue dia diusir 2 kali dari rumah gue tapi tetep mau datang lagi dan berhasil ngantongin permit dari bokap gue itu sih gokil buat gue," tambahnya.

Sementara itu, pada akhir tulisan ia pun memberikan ucapan selamat pada sang suami yang telah menikahinya pada 25 Agustus 2001 silam. Tak ketinggalan foto mesra juga dibagikan Ony, dengan memamerkan kala sang suami tengah mencium keningnya.

(Baca Juga: FOTO: Gelar Pengajian Keluarga, Laudya Chintya Bella Segera Menikah?)

"Happy Birthday om @ridho_hafiedz Semoga banyak mimpi lo yang bakal terwujud. Stay happy, stay pure, stay kind. Sekarang gue yang gantian bilang, "Just don't give up on me." Never! Oh ya, stay gombal ya! Much love to you my addiction. Dari istrimu: si Bonek πŸ’›πŸ˜˜ #wani," sambungnya.

Disisi lain, terdapat komentar seorang penyanyi Yuni Shara dalam foto tersebut dengan akun instagram yang bernama @yunishara36. Kalimat berupa ucapan dan doa pun dilayangkan Yuni Shara untuk Ridho Slank.

"Dirgahayu @ridho_hafiedz .... Shat terus yaaaa om, supaya tetep bisa jagain keluarga asiik ini," tutup Yuni Shara.