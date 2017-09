FOTO: Selamat, Whulandary Herman Resmi Bertunangan dengan Nik Ibrahim

JAKARTA - Kabar bahagia tampaknya tidak datang dari Raisa dan Hamish Daud saja melainkan dari Whulandary Herman. Kabar bahagia itu terlihat dari unggahan instagram pribadinya @whulandary belum lama ini, yang menunjukkan foto dua buah cincin.

Disinyalir kabar pertunangannya dengan Nik Ibrahim telah dilaksanakan pada Sabtu kemarin. Pasalnya, dalam cincin tersebut tercantum sebuah angka yakni 02 dan 09.

Dalam foto itu tampak sepasang cincin berwarna silver lengkap dengan sebuah bunga yang berwarna biru sembari diletakkan disamping cincin tersebut. Tak ayal, kata syukur pun ditulis oleh perempuan 28 tahun itu, diikuti pula dengan inisial sang kekasih yang ditulis dalam tanda tagar yakni #nikiwhulan.

Sebagai informasi, Nik Ibrahim merupakan nama pasangan dari Whulan yang notabene adalah mantan kekasih dari Raline Shah.

"Bismillahirramanirrahim #nikiwhulan ❤️ #loveofmylife," tulis Whulandary Herman.

Rupanya netizen yang melihat unggahan tersebut langsung membanjirinya dengan berbagai kalimat ucapan selamat. Tak sedikit dari mereka turut mendoakan agar hubungannya bisa berlanjut pada tahap yang lebih serius.

"Selamat uni semoga dilancarkan acaranya @whulandary," tulis @novitbasrie.

"Congrats ya Lan. Lancar sampai hari H 😘," tulis @agustinramli.

Sementara itu, usut punya usut ternyata dalam acara pertunangan Whulan Herman, Laudya Chintya Bella juga tampak hadir dan membagikan momen kebahagiaan lewat instagram pribadinya @laudyacynthiabella.

Menariknya dalam foto yang dibagikan oleh Bella, mantan kekasih Raffi Ahmad itu tampak bersama dengan sang kekasih Engku Emran serta sang anak. Tak ketinggalan wajah kebahagiaan terpancar antar kedua pasangan tersebut.

Tak lupa, sebagai seorang sahabat dari Whulan, Bella juga tampak menyelipkan sebuah ucapan atas pertunangannya tersebut dan berdoa agar segala sesuatunya dapat dilancarkan sampai dengan hari pernikahan. Selain itu, Bella juga menganggap bahwa kedua pasangan ini merupakan pasangan yang sempurna.

"Bhulan sayaaangg.. Congratulations on your engagement.You two are perfect together,inshAllah semua lancar dan mendapatkan ke ridhoan Allah dari hari ini sampai on your wedding day and selamanyaa.. You deserve the best. Congratulations bhulan n nikk!! Loveeee ❤️," tutup Bella.