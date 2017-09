Bukan Jared Leto, Warner Bros Ingin Leonardo DiCaprio yang Perankan Joker

LOS ANGELES – Jared Leto punya pesaing kuat sebagai pemeran sosok Joker. Setelah akting epiknya di Suicide Squad, kini muncul nama lain yang juga akan melakoni peran tersebut. Nama itu adalah Leonardo DiCaprio.

Leo saat ini dilirik untuk menghidupkan karakter Joker di film solo tentang sang Clown Prince of Crime tersebut. Tapi hingga kini kabarnya masih belum ada pembicaraan resmi antara Warner Bros dan pemenang Best Actor Oscar 2016 itu.

Dilansir Entertainment Weekly, Senin (4/9/2017), Warner Bros akan menggunakan Martin Scorsese untuk bisa menggaet Leo. Scorsese sendiri memang kabarnya dilirik untuk memegang kursi produser bersama dengan Todd Phillips.

Leo dan Scorsese memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Keduanya sudah sering bekerja sama di berbagai proyek selama dua dekade, sebut saja seperti The Aviator, Gangs of New York, Shutter Island, The Wolf of Wall Street, atau The Departed.

“Berbagai sumber mengatakan jika Warner akan membuat sebuah percobaan ambisius dengan menggunakan Scorsese untuk membawa Leonardo DiCaprio ke dalam dunia film dari buku komik,” lapor Hollywood Reporter seperti dikutip Entertainment Weekly.

Lantas bagaimana nasib Jared Leto yang sudah lebih dulu memerankan Joker? Jika memang Leo setuju untuk berlakon sebagai musuh Batman tersebut, hal ini tak akan sampai mempengaruhi posisi Jared sebagai Joker di Suicide Squad.

Pasalnya, film solo Joker ini akan diproduksi di bawah bendera baru DC yang berbeda dari DC Extended Universe (DCEU). Di bawah bendera baru DC ini, Warner dan DC berkesempatan menggaet beberapa nama berbeda untuk menghidupkan satu karakter yang sama di film-film berbeda pada saat bersamaan.

Oleh karena itu, adalah hal yang sangat mungkin ada beberapa aktor yang menghidupkan karakter Joker di sejumlah film berbeda dalam periode hampir bersamaan. Jared akan menjadi Joker di Suicide Squad dan film Joker and Harley Quinn, sementara Leo bisa berperan sebagai Joker di film solo Joker.

Selama ini, karakter Joker memang sudah diperankan oleh banyak aktor. Sebelum Jared Leto, sudah ada Cesar Romero, Jack Nicholson, dan Heath Ledger yang berlakon sebagai sang Clown Prince of Crime. Belum lagi Mark Hamill yang bertindak sebagai pengisi suara karakter Joker di Batman: The Animated Series.