FOTO: Pamer Wajah Bayi, Kezia Karamoy Sindir Tudingan Hamil Duluan

JAKARTA - Kehidupan rumah tangga Kezia Karamoy dan Axcel Narang belum lama ini diterpa isu mengejutkan. Kezia yang menerima pinangan Axcel pada Maret 2017 disebut-sebut telah melahirkan seorang anak pada Agustus 2017 lalu.



Dugaan itu semakin kuat lantaran Kezia hampir tidak pernah memposting foto kehamilannya di laman Instagram. Kezia justru menampilkan foto-foto lama saat dirinya masih memiliki tubuh kurus semampai.

Kemunculan rumor tersebut langsung diikuti dengan komentar-komentar miring yang dilontarkan warganet. Salah satunya terlihat dalam postingan Kezia yang ditampilkan belum lama ini.



"Kok diumpetin baby-nya @itskeziakaramoy?," tanya salah satu warganet.



"Sengaja enggak di post bayinya di Instagram. Sebenarnya mah sudah lahiran, tapi tunggu sembilan bulan baru tuh di post foto-foto bayi. Biar enggak dikira hamil duluan," lanjut warganet lain.





Kendati demikian, tidak semua warganet melontarkan kalimat bernada nyinyir pada Kezia. Beberapa dari mereka tetap memberikan pembelaan pada Kezia.



"Mau dia sudah lahiran ataupun belum enggak usah pada ribet. Dia mau upload foto dulu kok pada sewot. Daripada sibuk ngurusin orang mending sibuk urusin diri sendiri saja," ujar warganet yang menentang cibiran terhadap Kezia.

Menghadapi deretan komentar yang masuk ke laman Instagram-nya, Kezia Karamoy sendiri langsung memberikan kode tentang waktu kelahiran sang jabang bayi lewat caption dari postingan terbaru. Meski hanya memposting foto keponakannya, kalimat caption yang ditulis Kezia seolah memberikan jawaban pada publik soal peredaran rumor yang tengah santer dibicarakan.



"Kesayangan aunty Kezia nih si Noel. Jangan cepat gede ya sayang Noel. Biar tahun depan bisa main sama baby A aunty Kezia. Love you so much Noel Noel #babyNoel #babyA #pastilucubanget #Godblessmyfamily," tulis Kezia.