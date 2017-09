Hamish Daud Ajak Keliling Dunia, Raisa: Pengin Banget Ditunjukin Segala Macam Sama Suamiku

JAKARTA - Hobi travelling yang digemari oleh Hamish Daud kini siap ditularkan kepada Raisa Andriana yang telah menjadi istrinya. Pelantun Jatuh Hati tersebut mengungkapkan bahwa dirinya memang berencana akan melakukan perjalanan bersama sang suami.

Di balik itu, ia mengatakan bahwa telah banyak yang mempertanyakan kehadirannya dalam setiap perjalanan Hamish. Meski begitu, ia memaparkan bahwa sedang mengalami kesulitan soal menemukan waktu yang tepat untuk berlibur.

"Pasti dong (travelling bareng Hamish). Semua orang kayak 'kapan kak Raisa diajak?' Dari kemarin kita sangat sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tidak mudah berada di relationship yang dilihatin banyak orang," jelas Raisa di MidPlaza Hotel, Jakarta Pusat pada Minggu (3/9/2017).

Terkait lokasi tujuan perjalanan, mereka belum menentukan lokasinya. Meski begitu, Raisa menunjukkan kepasrahannya untuk ikut kemanapun suaminya mengajak nantinya usai pernikahan.

"InsyaAllah pasti habis selesai nikah kita mau jalan-jalan travel to world, kayak the best travel buddy. Pengin banget ditunjukkin segala macam sama suamiku," tambahnya.

Sementara itu, setelah melangsungkan pernikahan mereka masih disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Raisa dengan kegiatan menyanyi dan Hamish dengan konsentrasi alam.

"Kita masih terus dengan kegiatan masing-masing karena kita juga saling support. Saya dengan nyanyi akhir tahun akan mulai sesuai yang baru lagi. Saya kira Hamish juga begitu," tandas Raisa.

"Kita mengerjakan stuff that we love. Yaya love perform, good music, saya konservasi dan edukasi. Untuk kedepan konservasi lingkungan dan edukasi pendidikan," tambah Hamish.

