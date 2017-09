Sedih! Hamish-Raisa Sah Suami Istri, #HariPatahHatiNasional Jadi Trending Topic.

JAKARTA - Hamish Daud dan Raisa Andriana akhirnya sah menjadi suami istri pada hari ini, Minggu (3/9/2017). Terlihat dalam tayangan yang disiarkan langsung oleh Bridestory selaku wedding organizer, Hamish dan Raisa telah memamerkan buku serta cincin nikah usai melangsungkan akad.

Seiring dengan disahkannya status suami istri pada Hamish dan Raisa, warganet pun mulai berkicau di media sosial. Di Twitter misalnya, tagar Hari Patah Hati Nasional atau #HariPatahHatiNasional jilid 2 kembali menjadi tren seiring dengan digelarnya pernikahan Raisa.

"Here we go #HariPatahHatiNasional. Seriously people, we should accept their marriage happily. Congrats @raisa6690 and Hamish Daud," kicau salah satu warganet.

"Pacarannya sama Keenan, duetnya sama Afgan, nikahnya sama Hamish. Jodoh memang gitu #HariPatahHatiNasional," tulis warganet lain.

Tak hanya tagar Hari Patah Hati Nasional, nama Raisa dan Hamish juga masuk dalam deretan tren. Hampir 20.000 warganet mencantumkan nama Raisa dalam kicauan mereka, sementara 4.000 pengguna media sosial menulis tentang Hamish.

Selain dua nama di atas, nama mantan kekasih Raisa, Keenan Pearce, juga masuk dalam deretan tren di Twitter. Jumlah warganet yang menulis tentang Keenan terpaut beberapa angka lebih sedikit dari mereka yang berkicau soal Hamish.

Sebelumnya, tagar Hari Patah Hati Nasional juga sempat menjadi tren saat Raisa mengumumkan pertunangan dengan Hamish. Peristiwa itu terjadi pada 21 Mei 2017 lalu, yang oleh warganet disebut sebagai Hari Patah Hati Nasional Jilid 1.

Hingga saat ini, komentar warganet tentang Hari Patah Hati Nasional masih terus bertambah. Tak hanya digunakan untuk mengomentari pernikahan Hamish dan Raisa, beberapa warganet bahkan juga memakai tagar itu dalam topik pembahasan lain.