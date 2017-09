Bikin Histeris, Lagu Debut B Force Sukses di Panggung 'Music Bank In Jakarta 2017'

JAKARTA - Aksi panggung para idola asal Korea, EXO, NCT127, GFRIEND, B.A.P, dan ASTRO telah sukses membuat penonton terpukau di konser bertajuk 'Music Bank In Jakarta 2017' yang dihelat di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, tadi malam.



Tak hanya mereka, aksi personel B Force juga mampu membuat para penonton teriak histeris saat berada di atas panggung. Bagaimana tidak, juara ajang pencarian bakat, The Next Boy/Girl Band ini membuat panggung panas dengan lagu debut mereka berjudul Hanya Untukmu.

Penonton tentu saja tak asing dengan lagu yang sudah cukup sering mereka publikasikan di beragam kesempatan. Terlebih, lima membernya tak pernah meninggalkan gerakan koreografi dalam penampilannya itu.



Selain itu, yang tak kalah memukau dan membuat penonton teriak histeris adalah ketika salah seorang personel B Force pamer otot perut alias ABS. Dengan mengangkat kaos putihnya, personel ini tampil apik sehingga teriakan penonton semakin bergemuruh di seluruh penjuru venue.



Terhitung dua penampilan dengan dua lagu yang dibawakan oleh B Force dalam kesempatan tadi malam. Mereka kembali mengcover lagu BIGBANG berjudul BANG BANG BANG dan sukses membuat para fans turut memeriahkan pecahnya konser tadi malam.



B Force memang sudah digembleng saat berada dalam audisi dan perjuangan di ajang pencarian bakat, The Next Boy/Girl Band. Sehingga, lima membernya terus berlatih memberikan penampilan terbaik untuk tidak membuat penonton kecewa.

Konser 'Music Bank In Jakarta 2017' ini menjadi kali kedua setelah sukses dihelat pada 2013. Kesempatan semalam juga membuat penonton yang jumlahnya lebih dari sepuluh ribu orang tersebut puas dengan aksi panggung para idola.



Tentu saja promotor acara, Star Media Nusantara (SMN) menjadi pihak yang berperan besar dalam konser tersebut. SMN menggandeng Yes24 dalam official ticketing dan sudah ludes terjual.



Sementara itu, acara yang sukses digelar sejak pukul 18.30 WIB itu dipandu langsung oleh Lolita Agustine, Park Bo Gum, dan Irene 'Red Velvet' yang tampil kompak dan serasi dari atas panggung sedari awal hingga puncak acara.