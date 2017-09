Bernostalgia, Park Bo Gum dan Astro Bawakan Lagu Indonesia di 'Music Bank'

Penampilan Astro dalam 'Music Bank Live in Jakarta 2017'. (Foto: SMN)

JAKARTA - Kejutan demi kejutan disuguhkan dalam perhelatan ‘Music Bank Live in Jakarta 2017’, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Konser akbar bagi para penggemar K-Pop Tanah Air itu, dimulai sejak pukul 18.30 WIB, dan tak hanya menampilkan lagu-lagu berbahasa Korea, namun juga tembang lokal.

Park Bo Gum yang malam itu bertindak sebagai pemandu acara menyanyikan beberapa bait lagu milik mendiang Chrisye, Untukku. Kefasihan bintang Reply 1988 itu dalam melafalkan lirik berbahasa Indonesia, sukses mengundang teriakan penonton.

"Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin, kau hanya untukku," demikian sepenggal lirik yang dinyanyikan Park Bo Gum kemarin malam.

Lagu Untukku sebenarnya bukan kali pertama ini dinyanyikan oleh Park Bo Gum. Sebelumnya, ia juga pernah menyenandungkan lagu tersebut saat menggelar temu penggemar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tak mau kalah dari Park Bo Gum, boy band Astro juga menghibur penggemarnya dengan menyanyikan Kesempurnaan Cinta milik Rizky Febian. Dengan lagu tersebut, Astro mengajak para penggemar untuk mengenang momen kebersamaan mereka setahun silam.

"Apakah di sini ada yang datang ke showcase kami tahun lalu? Kami akan kembali menyanyikan lagu Kesempurnaan Cinta untuk kalian," ucap Astro sesaat sebelum memulai penampilannya. Seperti Bo Gum, Astro juga pernah membawakan Kesempurnaan Cinta pada The First Season Showcase in Jakarta, pada 22 Oktober 2016.

Selain itu, Cha Eunwoo dan rekan-rekannya juga sempat memancing tawa penonton di sela-sela penampilan mereka tadi malam. Saat menyapa penggemar, salah satu personel Astro, Jinjin, mengungkapkan kalimat yang tengah menjadi trending di kalangan anak muda, yaitu terciduk. "Kalian terciduk oleh kami," katanya yang disambut teriakan histeris para penggemar.

Konser ‘Music Bank Live in Jakarta 2017’ sukses dihelat selama kurang lebih 3,6 jam. Selain Astro, deretan idol papan atas juga ikut memeriahkan acara termasuk NCT127, EXO, B.A.P dan G-FRIEND. Masing-masing idol tersebut membawakan lima lagu andalan mereka.

Dipromotori oleh Star Media Nusantara dengan menggandeng Yes24 ENT sebagai official ticket partner, Music Bank tahun ini diprediksi ditonton lebih dari 10.000 orang.

