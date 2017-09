Jelang Pernikahan, Raisa Hujani Hamish Daud dengan Kalimat Romantis

JAKARTA - Jelang pernikahannya dengan Hamish Daud, agaknya membuat Raisa bersikap lebih romantis. Melalui unggahannya di Instagram Stories, pada Sabtu (2/9/2017), Raisa menyelipkan seuntai kalimat romantis untuk tunangannya itu.

Dalam akun Instagram pribadinya, @raisa6690, penyanyi 27 tahun itu menuliskan, “You and Me for life.”

Baca juga: FOTO: Jalani Proses Siraman, Cantiknya Raisa Rupanya Turunan sang Ibunda

Berbarengan dengan kalimat romantis itu, pelantun Kali Kedua tersebut juga menyematkan sebuah foto dirinya tengah menggandeng tangan Hamish Daud. Raisa tampak menawan dalam balutan kebaya dan batik dengan rambut dicepol sederhana.

Sementara Hamish yang berjalan di belakangnya, tampak klasik dalam balutan jas hitam, sarung, lengkap dengan peci di kepalanya. Foto bernuansa hitam putih itu seolah menegaskan, bahwa Raisa mantap melangkah ke pelaminan bersama lelaki yang dipacarinya sejak tahun lalu itu.

Baca juga: OKEZONE WEEK-END: Makan Bersama, Ritual Keluarga Prilly Latuconsina sebelum Berkurban



Sebelum esok hari melenggang ke pelaminan, Raisa dan Hamish diketahui telah menggelar sungkeman, pengajian, siraman, dan ritual ngeyeuk sereuh pada 29 Agustus 2017. Acara itu digelar di kediaman Raisa di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Sayang, kedua calon pengantin enggan membagi kebahagiannya dengan awak media. Seluruh rangkaian ritual adat sebelum akad nikah itu, hanya tersaji melalui akun Instagram @bridestory. Melalui akun itu pula, netizen mengenal ibu Raisa yang juga diketahui berparas cantik.

Baca juga: OKEZONE WEEK-END: Beli Sapi Kurban secara Daring, Prilly Latuconsina: Sesuai Ekspektasi Banget

"Emaknya memangg syantiiiiik," tulis @aena.anugrah.

"Tercantik," ungkap @heyatuuu.

"Semoga lancar sampai hari H 😘," ujar @kanaya.erna8367.

Dalam foto yang dibagikan @bridestory tersebut, Raisa tampak mengenakan batik berwarna cokelat. Di sisi kirinya, berdiri sang ibu yang mengenakan hijab berwarna merah muda. Sementara sang ayah, yang membalut diri dengan baju berwarna putih berada di sisi kanan Raisa. Wajah semringah terlihat jelas di wajah mereka.

Baca juga: OKEZONE WEEK-END: Kenakan Cincin di Jari Manis, Isu Pernikahan Liam Hemsworth dan Miley Cyrus Kembali Mencuat

Sebagai informasi, Raisa Andriana dan Hamish Daud akan menggelar pernikahan tertutup, pada 3 September 2017, di Gedung Mid Plaza, Jakarta Pusat. Sebelum melangkah ke pernikahan, pasangan ini terlebih dahulu menggelar pertunangan, pada 21 Mei 2017. Acara itupun juga tertutup untuk para awak media.