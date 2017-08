Siap Naik Pelaminan, Yuk Kulik Proses Pertunangan Raisa dan Hamish Daud

JAKARTA - Pernikahan yang siap digelar pada 3 September besok akan menjadi puncak dari kisah asmara yang dirajut Raisa dan Hamish Daud sejak akhir 2016. Kini tak hanya pasangan selebriti ini, namun keluarga, kerabat, juga sahabat tampaknya turut berbahagia dengan momen tersebut.



Sebelum resmi menyandang status suami istri, yuk kulik lagi pertunangan Hamish Daud dan Raisa Andriana yang cukup membuat publik tercengang dan muncul kembali istilah patah hati nasional khususnya di kalangan jomblo.

(Baca juga: Jelang Pernikahan, Rumah Orang Tua Raisa di Depok Terlihat Sepi)

(Baca Juga: Riasan Bando Kelinci Hiasi Kejutan Bridal Shower Kedua Raisa)



Hamish Daud telah secara resmi melamar Raisa di hadapan kedua orang tua dan sanak saudara di kediamannya kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat pada 21 Mei lalu. Acara tersebut berlangsung secara tertutup dan terkesan mendadak sampai ke telinga masyarakat luas.



Maklum, baik Raisa dan Hamish memang tak suka mengumbar kemesraan mereka di akun sosial media sebelum lamaran berlangsung. Tentu saja hanya orang terdekatlah yang faham perihal keseriusan keduanya kala itu. Kini seluruh Indonesia telah tahu bahwa keduanya akan segera resmi menjadi pasangan suami istri.



Pertama kali publik tahu tentang niat Hamish serius terhadap hubungannya dengan pelantun Kali Kedua ini adalah saat foto mereka dalam prosesi lamaran menyebar di akun sosial media. Pasangan itu tampil serasi dengan baju yang dikenakan lengkap senyum yang tak pernah mangkir dari wajah mereka.



Di hari pertunangannya, Raisa mempercayakan Vera Anggraini untuk mendesain kebaya yang dikenakan di salah satu hari membahagiakan untuknya itu. Balutan kebaya dengan nuansa warna pink juga cokelat melekat dalam tubuh dara berusia 27 tahun ini.



Sedangkan Hamish mengimbanginya dengan balutan kemeja berwarna senada sehingga tampil begitu serasi. Hari itu seakan menjadi momen indah selain pernikahan yang akan digelar sebentar lagi untuk pasangan beda usia tersebut. Sementara untuk make up, penyanyi yang pernah duet dengan Afghan Syahreza ini dirias oleh Ryan Ogilvy. Seperti diketahui, Ryan Ogilvy sudah sangat terkenal di kalangan artis Indonesia.

(Baca juga: Kaktus Mini Disebut-Sebut Jadi Souvenir Pernikahan Raisa & Hamish)

(Baca Juga; Detik-Detik Meminang Raisa, Hamish Daud Tak Pernah Pamer Kegiatan di Media Sosial)



Perasaan bahagia di malam itu mereka ungkap melalui insta story akun masing-masing. "Hai semua.. Wanna say thank you so much for all the love and support. Terima kasih banyak ya buat doa-doanya dari kalian dan the positive energies. Thank you," ujar Raisa dan Hamish Daud bersamaan lewat Instagram Story mereka masing-masing.



Raisa mengunggah foto tunangannya dengan Hamish Daud sehari setelah acara tersebut berlangsung. Ia pun menyematkan kalimat yang tak kalah romantis dari lagu-lagu yang dipopulerkannya selama ini sehingga langsung mendapat beragam komentar dari netizen, salah satunya adalah pernyataan hari patah hati nasional.



"Dengan sebuah cincin di tangannya, dia memintaku untuk menjadi rumahnya. Dia meminta cintaku untuk menjadi pondasi masa depan kita. Lenganku untuk menjadi orang yang kembali setelah melakukan petualangan. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi rasa tidak aman. Hanya aku & dia, dalam perjalanan gila selamanya. Dan tentu saja saya bilang iya," tulis Raisa dalam caption foto kedua tangan mereka yang saling menggenggam lengkap cincin melingkar di jari manis keduanya.



Tak ada lagi ungkapan lain selain syukur dan bahagia karena petualangan cinta Raisa juga Hamish akhirnya sampai ke garis finish. Sebelumnya, dua selebriti berparas rupawan ini memang memiliki perjalanan cinta dengan beberapa artis yang namanya sudah sangat akrab di telinga masyarakat.