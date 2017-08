Ngaku Cinta Indonesia, Lee Jung Shin 'CNBLUE' Berbagi Potret Jakarta di Malam Hari

JAKARTA - Para penggemar band CNBLUE di Indonesia dibuat terkejut sekaligus bahagia lewat unggahan Lee Jung Shin di akun Instagram pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2017. Bassist band pelantun When I Was Young tersebut mengunggah foto hasil potretnya saat berada di Jakarta pada Juli kemarin, bertepatan dengan kedatangannya untuk konser di Tanah Air.

Jung Shin mengunggah hasil jepretannya saat menikmati wisata kuliner malam di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Terlihat dari sejumlah foto yang dipajang menampilkan potret para penjual sate taichan yang khas dijual di pinggiran Senayan.



Dalam tagar di keterangan foto, ia menulis bahwa foto yang diambil adalah suasana pasar malam (#야시장). Tak lupa ia menyisipkan ungkapan cinta untuk Indonesia.



"2017 #Jakarta #야시장 Photo by 역시나 @leejungshin91 I love indonesia 😘," tulis Jung Shin.





Unggahan tersebut sontak membuat para penggemarnya heboh, mengingat dia adalah personel CNBLUE yang aktif di media sosial dan masih ingat akan perjalanan ke Indonesia.



"OMG THANK YOU SO MUCH FOR POSTING THIS OPPA, I LOVE YOU 😘," tulis @_cnbabe.



"Seneng banget, udah sebulan lewat tapi masih tetep inget jakarta 😘😘😘," tulis @sugar.noona.



Tepat malam sebelum gelaran tur konser "Between Us Live in Jakarta" pada 15 Juli 2017 di ICE BSD, Tangerang, Jung Shin juga mengunggah sebuah foto yang membuat fans heboh. Ia memajang potret dirinya saat sedang asik dengan hobi memotretnya di pinggir jalan kawasan Senayan.



Ini sudah memasuki lebih dari satu bulan sejak gelaran konser CNBLUE di Indonesia. Saat ini mereka sedang mempersiapkan album Jepang Stay Gold dan akan dilanjutkan dengan tur di sejumlah kota.