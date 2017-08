8 Momen Terindah Raisa dan Hamish Daud versi Netizen

JAKARTA - Hubungan asmara antara Raisa Adriana dan Hamish Daud memang bisa dibilang baru seumur jagung. Namun keputusan keduanya untuk menikah dianggap sebagai sebuah gagasan yang tepat, lantaran usia keduanya bisa terbilang cukup mantap untuk menjalani biduk rumah tangga.



Hari Patah Hati Nasional bahkan sempat ramai didengungkan oleh netizen, saat mengetahui Hamish melamar Raisa pada Mei 2017 lalu. Tak main-main, keramaian hastag tersebut, serta pemberitaan diberbagai media mengenai pertunangannya bahkan mencapai kurun waktu satu minggu lebih! Dahsyat!

Kini netizen kembali dihadapkan pada persoalan patah hati jilid kedua lantaran pasangan ini akan menikah di tanggal 3 September 2017 besok. Sejumlah persiapanpun telah dilakukan oleh kedua belah pihak mulai dari melakukan siraman, hingga pengajian.



Meski cenderung baru menjalani hubungan asmara, keduanya nampak sering kali membuat iri para jomblo-jomblo yang memang mengidamkan pasangan sempurna layaknya Raisa dan Hamish. Berikut Okezone menayangkan 8 momen terindah Raisa Hamish versi netizen, yang dikutip dari akun sosial media milik keduanya.



1. Setia Menemani Saat Bekerja





Sebagai pasangan selebriti yang memiliki jam kerja cukup padat, Raisa dan Hamish tentu tak banyak memiliki waktu luang untuk dihabiskan berdua. Demi bisa selalu berada dalam kebersamaan, tak jarang Hamish Daud terlihat menemani sang kekasih manggung diberbagai acara.



Bahkan dalan salah satu foto yang di unggah Raisa, Hamish nampak menemaninya bekerja dan bertingkah sebagai seorang fans setia. Dalam foto tersebut, pria berusia 37 tahun ini nampak mengenakan kaos lengan pendek berwarna hitam yang disablon dengan gambar penampakkan wajah sang kekasih di album perdananya.



"Once upon a time," tulis Raisa dalam keterangan foto dirinya bersama Hamish.



2. Hamish Daud yang Tak Kuasa Menahan Rasa Cintanya pada Raisa





Kemesraan antara Raisa dan Hamish memang tak pernah ditunjukkam secara berlebihan. Namun rasa cinta Hamish yang cukup dalam untuk Raisa, serimg kali ia ungkapkan dalam bentuk postingan foto-foto yang simple tetapi tetap memiliki arti dalam.



Salah satunya adalah memotret sang kekasih di dalam sebuah lift, dengan senyum yang mengembang diwajah cantik Raisa. Meski foto tersebut terlihat cukup simple, netizen mengaku cukup baper dengan perlakuan Hamish pada Raisa.



"That smile," tulis Hamish pada keterangan foto.



Foto tersebut hingga kinintelah disukai sebanyak 600 ribu lebih orang dan dikomentari oleh 12.500 komentar.



3. Pose Lucu dan Romantis keduanya





Tak hanya romantis, Hamish pun diketahui cukup sering mengunggah foto candidnya bersama dengan sang kekasih. Bahkan meski foto candid, keduanya tetap nampak cantik dan ganteng, serta mampu untuk mencuri perhatian para netizen.



Salah satunya alah sebuah foto berwarna hitam putih, dimana Raisa nampak sedang memainkan pipi sang kekasih dengan gemas. Hamishpun terlihat menampakkan ekspresi wajah yang lucu ketika sang kekasih memegang mesra kedua pipinya.



"It's good to be home again," tulis Hamish pada keterangan foto.