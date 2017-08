Pesan Ultah Romantis Benji Madden untuk Cameron Diaz

LOS ANGELES - Label sebagai personel band rock tak membuat Benji Madden kaku dalam kisah asmara. Ia bahkan menuliskan ucapan romantis di hari ulang tahun Cameron Diaz sang istri yang jatuh pada 30 Agustus 2017 yang ke - 45 tahun.

"Happy Birthday to my Beautiful Wife. I feel like I am the LUCKIEST guy ALIVE. I don't think anyone could ever know the Depth, Kindess, and Compassion that I get to experience everyday thanks to My One and Only—You got me til the end baby," tulis Benji.

Pujian sisi romantus Ben pun didapat dari para netizen. Tak lupa juga ucapan selamat di hari ulang tahun Diaz.

"Happy birthday Cameron! What a beautiful message to your wife. I love itu!" tulis @angelica216.

"Awwww this is so sweet! Happy birthday Cameron!" tambah @melissa.

Ini bukan ungkapan romantis pertama dari vokalis band Good Charlotte tersebut untuk sang istri. Dilansir E! Online, Benji menuliskan sanjungan dan rasa bangganya pada Diaz saat peluncuran buku The Longevity Book di tahun 2016 silam.

""I couldn't be more proud of my Bad Ass wife. She wakes up everyday on a mission to try and make the world a better place. I'm always amazed by the courage, strength and vulnerability she shows, relentlessly encouraging other women to love themselves. It has been amazing to get to watch her journey with her New book! #theLongevityBook #April5th@thebodybook @camerondiaz #lovemywife," tulis pelantun The River.

Kisah hubungan Benji Madden dan Cameron Diaz telah terjalin sejak 2014 yang berlanjut ke prosesi pertunangan pada hari natal. Setelah itu, pada Januari 2015 mereka menggekar pernikahan.