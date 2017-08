Netizen Ngamuk Ravi 'VIXX' Disebut Mirip Ryan Gosling

SEOUL - Paras Ravi 'VIXX' mendapat penilaian khusus dari Dongwan 'SHINHWA'. Dalam siaran SBS Power FM 'Cultwo Show' pada Kamis, 31 Agustus 2017 ia mengungkapkan bahwa Ravi mirip dengan aktor hollywood Ryan Gosling.

Dongwan mengatakan kesan pertamanya pada pelantun BOMB tersebut bahwa dulu ia mengira bahwa rapper tersebut seperti artis luar negeri yang tampil dalam program musik Korea.



"Kamu mirip aktor luar negeri Ryan Gosling. Dulu saat aku lihat Ravi di panggung, aku pikir Ryan Gosling hadir di Music Bank negara kami," ujar Dongwan, dilansir Allkpop.



Mendengar penilaian tersebut, Ravi melayangkan ucapan syukur karena mendapat perhatian dari Dongwan seniornya sejak bertemu.



"Saat bertemu awal tahun, aku mendatangi Dongwan sunbae dan aku bersyukur dia memperhatikanku," balas Ravi.



Namun, penilaian tersebut mendapat komentar negatif dari netizen. Tak sedikit dari mereka tak suka dengan jika Ravi disebut mirip dengan Ryan Gosling.



"I've never understood why people find Ryan Gosling attractive. Ravi does look like him tho, both have longish faces and their eyes are kinda close to each other. Also the nose... the only difference is that Ravi has lips lmao," tulis Green Toast.



"Dongwan needs to make an appointment with the eye doctor stat," tulis Koralee87.



"Both have similar face shape, ears, eyes, except ravi has bigger poutier lips," tulis akun Blue Blowdryer.

Ravi bukanlah bintang k-pop pertama yang disebut-sebut mirip dengan aktor Hollywood. Sebelumnya sudah ada Vernon 'SEVENTEEN' yang dinilai mirip Leonardo DiCaprio di masa muda lantaran memiliki paras blasteran karena lahir dari orang tua Amerika dan Korea.