Ajak Fans Nostalgia, Niall Horan Nyanyikan Lagu One Direction di Konser Solo

DUBLIN – Niall Horan saat ini boleh saja sedang bersolo karier. Tapi itu tak berarti pria 23 tahun tersebut melupakan asalnya, One Direction. Hal tersebut terlihat saat Niall masih membawakan salah satu lagu One Direction saat konser solonya, "Flicker Sessions".

Niall memulai tur konser solonya di Dublin, Irlandia, Selasa 29 Agustus 2017. Setelah memanjakan ribuan fans yang datang dengan single-single hitsnya seperti This Town dan Slow Hands, Niall melantunkan satu tembang milik grupnya yang berjudul Fool’s Gold.

Fans yang hadir seolah diajak bernostalgia ketika Niall memainkan melodi Fool’s Good dengan gitarnya. Setelah sempat berteriak histeris, fans yang memenuhi Olympia Theatre, tempat konser dihelat langsung bernyanyi bersama Niall dari awal sampai akhir lagu.

Fool’s Gold sendiri merupakan salah satu lagu yang dari album “Four” One Direction yang dirilis 2014 silam. Ini merupakan album terakhir One Direction dengan skuad lengkap sebelum ditinggal oleh Zayn Malik.

Niall bukanlah member pertama One Direction yang menyanyikan lagu grupnya di acara solo mereka. Sebelumnya, Harry Styles membuat penggemar mereka terharu ketika ia melantunkan Stockholm Syndrome, yang juga dari album “Four”, ketika tampil di Today Show awal 2017 ini.

Member-member One Direction ini seolah berusaha meyakinkan fans bahwa One Direction belum berakhir. Meski saat ini grup vokal jebolan X-Factor itu masih vakum hingga waktu yang belum ditentukan, tapi suatu hari nanti One Direction akan kembali menyapa fansnya dalam skuad penuh dengan karya baru.

Keempat member tersisa One Direction sendiri sudah sering kali mengatakan jika reuni grup adalah sesuatu yang pasti. Bahkan mereka tak menutup kemungkinan untuk reuni bersama dengan mantan membernya, Zayn.

“Aku pikir kami akan reuni pada satu titik suatu hari nanti. Kami harus reuni! Kami punya sebuah album yang belum kami pakai untuk tur,” ungkap Liam Payne bulan lalu.

Ketika nanti mereka reuni, Liam ingin punya kesempatan untuk menulis beberapa lagu bersama dengan rekan-rekannya, termasuk Zayn. Dari semua member, Liam merasa Zayn lah yang paling cocok dengannya.

“Kurasa, aku akan paling bagus jika berkolaborasi dengan Zayn karena kami punya tipe musik yang serupa,” jelas pelantun Strip That Down ini.