Tinggalkan SidusHQ, Kim So Hyun Bantah Akan Dirikan One-Person Agency

Kim So Hyun. (Foto: IST)

SEOUL – Aktris muda Kim So Hyun resmi meninggalkan SidusHQ, agensi yang menaunginya selama 7 tahun terakhir. Kabar itu disampaikan agensi yang berdiri pada Februari 1999 itu melalui keterangan resminya hari ini (31/8/2017).

“Hello, ini SidusHQ. Kami mengumumkan kelanjutan kontrak Kim So Hyun. Setelah melalui pertimbangan panjang, kami sepakat untuk mengakhiri peran sebagai manajemennya setelah Kim So Hyun menghabiskan 7 tahun terakhir bersama kami,” katanya.

Agensi yang didirikan oleh Teddy Jung itu menambahkan, “Kami sudah lama bekerja sama dengan Kim So Hyun dan memutuskan untuk menghormati keputusannya. Kami mendukung masa depan Kim So Hyun untuk tumbuh menjadi aktris yang lebih baik.”

Pada akhir keterangannya, SidusHQ menungkapkan, akan selalu mendukung karier bintang Moon Embracing the Sun itu. “Kami harap kalian (penggemar) juga akan terus mendukung dia. Terima kasih,” imbuhnya.

Keputusan Kim meninggalkan SidusHQ itu kemudian dikaitkan dengan keinginannya untuk mendirikan one-person agency. Artinya, perempuan 18 tahun itu akan menangani sendiri negosiasi kontrak hingga jadwal kerjanya. Namun, kabar tersebut dibantah Kim melalui unggahannya melalui Fancafé.

“Apakah kalian sudah bangun? Aku sebenarnya ingin menjadi orang pertama yang memberitahukan kabar (tentang keputusan meninggalkan SidusHQ) itu kepada kalian. Tapi, kabar itu sudah terlanjur keluar pagi ini. Namun kemudian ada isu yang mengatakan aku akan membentuk agensi one-person,” tulisnya.

Dia kemudian menambahkan, “Aku tak pernah berpikir tentang one-person agency dan hal itu tak benar sama sekali. Aku memberitahukan hal ini karena aku pikir kalian pasti bingung. Aku pasti akan mengabari kalian ketika agensi baruku diputuskan. Semoga hari kalian menyenangkan! Hwaiting!”

Selain keputusannya meninggalkan SidusHQ, Kim juga diketahui meraih nilai memuaskan pada ujian kualifikasi SMU. Hal itu diungkapkannya melalui Fancafe dengan menuliskan, “Aku lulus ujian kualifikasi SMU! Ini bukan hal besar, tapi aku ingin penggemarku mengetahuinya karena mereka khawatir dengan jadwalku yang cukup sibu sebelum ujian.”

Dia menambahkan, “Aku sebelumnya sangat khawatir (tentang keseluruhan proses itu), tapi begitu banyak orang yang menguatkanku. Terima kasih.”

Lawan main Ok Taecyeon ‘2PM’ dalam drama Bring It On, Ghost tersebut diketahui menempuh jalur homeschooling pada 2015 karena kesibukannya di industri hiburan. Kim dikabarkan akan mulai berkuliah pada tahun depan.