Perhatikan Masa Depan Anak, Chris Pratt dan Anna Faris Jalani 'Couples Therapy' Usai Cerai

JAKARTA - Chris Pratt dan Anna Faris dikabarkan menjalani 'couples therapy' setelah perceraian yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk membantu menjadi co-parent terbaik untuk masa depan anak laki-laki mereka, Jack yang saat ini berusia lima tahun.

Bintang The Guardians of the Galaxy' dan aktris 'Mom' ini dikabarkan menjalani konseling pasangan setelah perceraian.

“Mereka akan melalui konseling pasangan sekarang, itulah yang Anda lakukan saat Anda ingin bercerai dan ada anak-anak yang terlibat. Ini tidak mungkin mengubah status, tapi bisa membantu dengan coparenting masa depan mereka,” kata seorang sumber.

“Perpisahan mereka telah membuat korban dan kemungkinan pernikahan itu tidak dapat diperbaiki untuk sekarang, tapi masih ada cinta di antara mereka,” tambahnya.

Orang terdekat mereka menambahkan kepada majalah Us Weekly bahwa Chris sedang dalam bersiap untuk melakukan promo film terbarunya. Dia pun akan sibuk keliling dunia. Masalah kesibukan ini yang kabarnya membuat rumah tangga mereka tidak bisa dipertahankan.

"Itu tidak membuat perkawinan muda mereka berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya Anna memperlihatkan senyum di wajahnya di tengah perceraian yang terjadi.

Alison Janney pun angkat bicara. “Dia fantastis. Dia seorang profesional. Sulit untuk dilakukan tapi dia datang untuk bekerja dengan senyum di wajahnya dan tahu garis keturunannya dan sama profesionalnya seperti sebelumnya. Semua orang di sana mencintai dan mendukungnya, dan kami hanya mengelilinginya dengan cinta. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia hebat,” pujinya.

Ketika pasangan tersebut mengumumkan bahwa mereka akan berpisah, mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa mereka akan tetap bersikap sopan demi anak mereka.

“Anna dan saya sedih untuk mengumumkan bahwa kami secara hukum memisahkan diri. Kami berusaha keras untuk waktu yang lama, dan kami benar-benar kecewa. Anak laki-laki kami memiliki dua orang tua yang sangat mencintainya dan demi kami, kami ingin agar situasi ini seaman mungkin bergerak maju. Kita masih saling mencintai, akan selalu menghargai waktu kita bersama dan terus saling menghormati satu sama lain,” beber Chris.

