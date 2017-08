Riasan Bando Kelinci Hiasi Kejutan Bridal Shower Kedua Raisa

JAKARTA - Satu per satu perayaan dijalani oleh Raisa jelang hari pernikahannya bersama Hamish Daud. Pelantun Kali kedua tersebut kembali mendapatkan kejutan perayaan bridal shower dari para sahabatnya pada Rabu 30 Agustus 2017.

Kabar bahagia tersebut diketahui lewat unggahan Instagram Story milik Raisa. Ia memajang pernak-pernik dan perlengkapan pesta yang terdiri dari kipas berbagai tulisan unik seperti berbunyi, "#hamishraisa", "Soon to be Mrs", dan meja lengkap dengan secangkir teh dan "Bride to Be".



"Yet another surprise!" tulis Raisa dalam Instagram Story-nya.





Dalam pesta lajang jelang pernikahan tersebut, Raisa mendapat aksesoris bak pengantin dengan mahkota dan riasan bando kelinci yang membuatnya terlihat imut. Nuansa merah muda melengkapi malam pesta menjadi manis yang senada dengan baju, bunga, dan aksesoris lainnya dengan tulisan "Raisa's Bridal Shower".



Potret tersebut dibagikan oleh salah satu sahabat Raisa dengan tulisan berbunyi, "Another bridal shower for anak cantik."

Ini menjadi pesta bridal shower kedua yang didapatkan oleh penyanyi bersuara merdu tersebut. Belum genap satu pekan, ia juga menerim pesta serupa dari para sahabat.



Sementara itu, Raisa dan Hamish Daud akan menikah pada 3 September 2017 di salah satu hotel mewah kawasan Jakarta Pusat setelah melangsungkan lamaran pada 21 Mei lalu. Sebelumnya, mereka baru saja menggelar acara adat Ngeunyeuk Sereuh pada 29 Agustus kemarin.