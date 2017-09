10 Lagu Ini Sangat Terkenal, Tapi Ternyata Adalah Hasil Cover Lho

LOS ANGELES – Pada dasarnya, keberuntungan tetap memegang peranan penting dalam mempopulerkan sebuah lagu. Seorang penyanyi bisa saja terkenal bukan karena karyanya sendiri melainkan melalui karya orang lain yang dibawakan atau lebih dikenal dengan cover.

Selama ini ada banyak lagu yang bahkan lebih terkenal saat dibawakan oleh penyanyi lain daripada penyanyi aslinya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan sangat mencengangkan karena tidak pernah diketahui sama sekali oleh khalayak banyak.

Berikut ini adalah 10 buah lagu terkenal yang ternyata adalah hasil cover dari penyanyi lain. Awalnya lagu-lagu tersebut hanya menjadi perbincangan di Reddit, namun akhirnya dirangkum oleh Entertainment Weekly, Kamis (31/8/2017).

1. Girls Just Want to Have Fun – Cyndi Lauper (Originally by Robert Hazard)

Cyndi Lauper memutuskan bersolo karier pada tahun 1983 dengan sebuah lagu bernuansakan synthesizer untuk memenuhi keinginan wanita bersenang-senang tanpa maksud yang lebih dalam. Ditulis dan direkam oleh Robert Hazard pada tahun 1979, lagu yang mulanya bernuansa song ini mengambil perspektif laki-laki. Dengan restu Robert, Lauper akhirnya menambahkan efek synthesizer dan sentuhan spesial sehingga membuat lagu tersebut menjadi lebih dikenal di tangannya daripada Robert sendiri.

2. Tainted Love – Soft Cell (Originally by Gloria Jones)

Meski identik dengan pop synth era ’80-an, British duo Soft Cell berhasil bertahan dengan lagu Tainted Love di tahun 1981. Lagu tersebut rupanya merupakan karya lama milik penyanyi Amerika, Gloria Jones yang merilis lagu tersebut pada tahun 1965.

3. Ring of Fire – Johnny Cash (Originally by Anita Carter)

Lagu Ring of Fire semakin menambah popularitas Johnny Cas pada masanya. Lagu ini bahkan menjadi salah satu hits paling ikonik milik mereka sampai-sampai terlihat di autobiografinya. Pada awal tahun 1963, ipar Cash, Anita Carter, merilis versi asli dari lagu tersebut yang ditulisnya bersama istri Cash, June Carter Cash.