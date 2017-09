Yuk Simak Karier Musik Raisa, Gagal Jadi Vokalis Vierra hingga Jadi Penyanyi Kesayangan Indonesia

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan Raisa? Namanya kini diperhitungkan sebagai penyanyi pilihan di Indonesia. Suara lembut dan paras cantiknya menjadi paket komplit yang disenangi masyarakat dan penikmat musik.

Tapi, tak mudah baginya untuk bisa meraih eksistensi saat ini. Ia pernah mengalami kegagalan dan harus melakukan langkah kecil untuk bisa menanjak seperti sekarang.

2008

Wanita yang gemar menyanyi sejak kecil ini hendak terjun sebagai penyanyi profesional lewat sebuah band bernama Andante bentukan Kevin Aprilio, bersama Widy, Raka, dan Trian, yang mana merupakan awal mula terbentuknya Vierra. Namun, lantaran perbedaan tujuan dengan label ia keluar dan Kevin membentuk band Vierra bersama label sendiri Aprilio Kingdom.

Sejak saat itu, ia menjajal panggung kecil kesana-kemari sebelum mencicipi industri musik hingga akhirnya memulai debut pada dua tiga tahun kemudian.

2011

Wanita kelahiran 9 Juni 1990 tersebut memulai debut lewat single Serba Salah. Lagu tersebut membawanya ke panggung Java Jazz Festival 2011.

Serba Salah menjadi gerbang untuk peluncuran album perdananya bertajuk namanya sendiri 'Raisa'. Ia menggandeng musisi muda Tanah Air seperti Asta 'RAN', Ramadhan Handy dan Adrianto Ario Seto 'SoulVibe' sebagai produser.

2012

Ini menjadi tahun keemasan Raisa berkat debutnnya. Namanya masuk dal penyanyi wanita kesukaan penikmat musik masa kini. Berkat itu pula, ia meraih sejumlah penghargaan seperti Anugrah Musik Indonesia sebagai Penyanyi Pendatang Baru Terbaik dan Anugrah Planet Muzik sebagai Artis Baru Wanita Terbaik lewat single Serba Salah.

2013

Meraih kesuksesan di tahun sebelumnya, Raisa kembali mempersembahkan album terbaru bertajuk Heart to Heart. Sederet lagu hits juga dihasilkan lewat album tersebut seperti Pemeran Utama, Teka Teki, LDR dan Mantan Terindah.

Lewat peluncuran lagu tersebut, ia pun mengajak para YourRaisa, sebutan untuk penggemarnya, hadir dalam showcase terbatas yang hanya bisa dihadiri oleh sekira 300 orang.

2014

Di tahun ini ia aktif mempromosikan lagu-lagu dari album Heart to Heart. Empat buah single dirilis mulai dari Bye Bye, Pemeran Utama, LDR dan Teka Teki.

Tiga dari lagu tersebut masuk dalam tujuh nominasi Anugrah Musik Indonesia. Ia bahkan meraih penghargaan berstandar Asia yaitu Mnet Asian Music Award sebagai Best Asian Artist dari Indonesia.

Raisa juga didapuk sebagai juri tamu untuk babak audisi Indonesian Idol musim ke delapan di Jogjakarta dan menjadi juri tetap hingga akhir.

2015

Walt Disney Pictures memilih Raisa untuk menyanyikan lagu OST. Cinderella berjudul A Dream is A Wish Your Heart Makes dalam bahasa Indonesia yaitu Mimpi Adalah Harapan Hati.

Selain itu, duet fenomenalnya bersama Afgan dalam single Percayalah memuncak di sejumlah tangga lagu. Keduanya bahkan dipasang-pasangkan oleh para penggemar setelah menjadi rekan duet.

2016

Raisa meluncurkan album studio ketiganya bertajuk Handmade pada 20 April 2016. Setelah peluncuran album, ia menggelar tur konser di sejumlah kota besar dengan acara berjudul Handmade Tour mulai Agustus-September.

2017

Ia membuat kejutan lewat duet maut bersama Isyana Sarasvati dengan lagu berjudul Anganku Anganmu. Lagu tersebut hingga saat ini masih berada di posisi puncak tangga lagu dan sering diputar radio.

Di balik sederet perjalanan musik tersebut, Raisa akan menutup masa lajangnya dengan menikah bersama aktor Hamish Daud pada 3 September 2017. Keduanya telah melangsungkan lamaran pada 21 Mei dan menjalani prosesi adat Sunda jelang pernikahan pada 29 Agustus kemarin di kediamannya yang terletak di kawasan Depok, Jawa Barat.