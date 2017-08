Raih 5 Trofi Mnet, EXO Masuk dalam Guinness World Records Bersama BIGBANG

SEOUL – Boy band EXO tercatat dalam Guinness World Records 2018 sebagai grup vokal yang paling banyak memenangkan grand prize (daesang) dalam Mnet Asia Music Awards. Grup yang debut pada 2012 itu memenangkan lima trofi pada ajang penghargaan tersebut.

EXO meraih trofi Album of the Year melalui empat album penuh mereka: ‘XOXO’ (2013), ‘Overdose’ (2014), ‘EXODUS’ (2015), dan ‘EX’ACT’ (2016). Trofi lainnya adalah Artist of the Year yang berhasil diraih grup di bawah naungan SM Entertainment itu pada 2014.

Baca juga:

Raisa Unggah Foto Siraman, Hamish Daud: I Love You

Look What You Made Me Do Taylor Swift Banyak Dikritik, Sutradara Angkat Bicara

Kesuksesan EXO itu dipublikasikan oleh Guinness World Records melalui akun Twitter resminya, @GWR. “Selamat kepada boy band Korea Selatan BIGBANG dan EXO yang masuk dalam daftar #GWR2018 terbaru.”

Seperti unggahan Guinness World Records tersebut, BIGBANG juga masuk dalam daftar tersebut. Melansir Soompi, BIGBANG tercatat memenangkan Song of the Year dalam Mnet Asia Music Awards pada 2007 melalui lagu Lie dan Bang Bang Bang sekitar tahun 2015. Sementara untuk trofi Artist of the Year pada 2008, 2012, dan 2015.

Pada 5 September 2017, EXO dijadwalkan kembali merilis album ‘The War: The Power of Music’. Album itu merupakan edisi repackage dari album ‘The War’ yang diluncurkan EXO pada Juli 2017.

Baca juga:

Detik-Detik Jelang Pernikahan, Raisa: Perasaan Campur Aduk

Dipetisi karena Nyinyir, Kim Gu Ra Akhirnya Minta Maaf kepada Kim Saeng Min

Berbeda dengan ‘The War’ yang menjadikan Ko Ko Bop sebagai track andalan, pada album repackage ini mereka memilih Power sebagai lagu utama. Lagu itu disebut-sebut akan mengusung genre electronic dance music (EDM) yang menghentak dan dinamis.

Selain Power, album repackage tersebut juga akan berisi dua lagu tambahan: Sweet Lies dan Boomerang. Menariknya, Chanyeol berpartisipasi menulis lirik dalam lagu bergenre R&B dalam Sweet Lies, sementara Boomerang merupakan lagu tempo medium bernuansa funky.

Selain tiga lagu baru, akan ada sembilan lagu original dalam album ‘The War: The Power of Music’. Kemarin (30/8/2017), SM Entertainment juga merilis teaser dalam konsep robotik untuk comeback EXO tersebut.