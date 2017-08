Look What You Made Me Do Taylor Swift Banyak Dikritik, Sutradara Angkat Bicara

LOS ANGELES – Video musik single terbaru Taylor Swift, Look What You Made Me Do menuai banyak ktritikan dari berbagai pihak. Joseph Kahn bahkan mengatakan bahwa penilaian yang telah dilakukan oleh masyarakat merupakan standar ganda.

Dalam video klipnya itu, banyak orang menilai bahwa Taylor memasukkan figur-figur orang yang menghancurkan reputasinya selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang itu adalah Kanye West, Kim Kardashian, Katy Perry dan Calvin Harris.

“Jika saya merencanakan sesuatu sebagai seorang laki-laki, saya ‘jenius’. Jika Taylor sebagai seorang perempuan merencanakan sesuatu, dia ‘manipulatif’. Standar ganda. Ini salah,” tulisnya di Twitter.

Selain membela Taylor, Kahn juga sempat membantah bahwa video musik Look What You Made Me Do meniru video musik Formation milik Beyonce. Para penggemar Beyonce melakukan beberapa perbandingan antara Look What You Made Me De dengan Formation.

Kahn sendiri bukan orang baru dalam penggarapan video musik Taylor Swift. Ia telah beberapa kali dipercaya untuk menggarap video dari single Taylor seperti Blank Space, Bad Blood, Wildest Dream, bahkan Out of the Woods.

Beberapa musisi top lain juga pernah mempercayakan penggarapan video musik mereka kepada Kahn, seperti Lady Gaga, Eminem, Britney Spears, Chris Brown, Muse, dan bahkan U2.

Look What You Made Me Do merupakan single terbaru Taylor dari album studio keenamnya, “Reputation”. Ia akan merilis album tersebut pada tanggal 10 November mendatang.